Météo : quel temps pour cette semaine ?

Après une période de fortes chaleurs, la France va connaître une forte baisse de température, cette semaine, avec l'apparition de la pluie et des orages.

Ce dimanche, Météo France a levé la vigilance orange canicule. Le temps va se rafraîchir cette semaine en France avec également des précipitations et des orages sur le territoire.

«Un nouvel épisode pluvieux arrosera le pays en milieu de semaine prochaine, a communiqué Météo-France sur son site internet. Ces intempéries devraient soulager la situation des feux de forêt, sans toutefois permettre à ce stade de combler la sécheresse marquée».

Cet épisode caniculaire va prendre fin dimanche à la suite d'une dégradation orageuse qui touchera la plupart des régions, générant ainsi une baisse significative des températures. pic.twitter.com/11aIVESeZZ — Météo-France (@meteofrance) August 12, 2022

Dès lundi, le pays sera scindé en deux. Du soleil et quelques nuages dans le sud, de la pluie et des orages dans le nord, en particulier l’est. Sur tout le territoire métropolitain, les températures seront de saison avec un maximum de 30 degrés dans l’après-midi à Marseille. La Corse et la Côte d’Azur devraient connaître des averses orageuses.

Pluie et orages pour tous mercredi et jeudi

Ce mardi, c’est l’ouest du pays qui va passer la journée sous les nuages et la pluie. L’est aura une météo clémente avec un ciel dégagé, avant le retour des orages durant la nuit.

Mercredi devrait être marqué par la présence de la pluie sur tout le territoire. Des orages sont également attendus. Ils «s'annoncent ponctuellement violents du sud-ouest aux frontières de l'est jusqu'en Languedoc, Roussillon et PACA», a précisé La Chaîne Météo.

D’après Météo France, la situation changera peu le jeudi. Il devrait y avoir des éclaircies le matin, avant que les nuages ne dominent la majorité du pays dans l’après-midi, sauf du côté de la méditerranée et en Corse.

Vendredi et samedi, le ciel fera de nouveau son apparition, par le sud de la France, avec toujours des précipitations, en particulier dans le nord et l’est. Tout le territoire devrait connaître des températures en-dessous de 30 degrés.