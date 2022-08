Sécheresse : une image satellite montre la France jaunie

La France a été touchée par plusieurs vagues de chaleur depuis le début de l'été 2022, ainsi qu'une sécheresse historique. L'Agence spatiale européenne a partagé une photo satellite éloquente de l'Hexagone.

Face à une sécheresse intense et des d'incendies dans plusieurs régions de France, l'Agence Spatiale Européenne (ESA) a rendu publique une image satellitaire de l'Hexagone montrant le pays sous de très fortes chaleurs, comme le rapporte Futura Sciences.

Prise par Sentinel 3, premier satellite de la troisième famille de Copernicus, l'image révèle des zones en train de brûler et celles qui le sont déjà. Mais également, les cours d'eau qui s'amenuisent à vue d'œil.

Clément Albergel, chercheur au bureau du climat à l'ESA, a décrypté cette image. Il explique que l'ESA a mis en place une base de données des températures de surface sur la période allant de 1996 à 2020.

France, Spain, Morocco and Algeria land-surface temperature on 17 July



(data acquired in the morning)





As this @CopernicusEU #Sentinel3 map shows, the current #heatwave is all too apparent, even from space.



https://t.co/hrKzYKlJnV pic.twitter.com/Db6IRJ6OuB

— ESA EarthObservation (@ESA_EO) July 20, 2022