Pr. Bruno Mégarbane sur la vaccination de la variole du singe : «Nous sommes en deçà des objectifs»

Invité ce mardi 16 août dans La Matinale, le professeur Bruno Mégarbane , chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière, est revenu sur le rythme de vaccination de la variole du singe.

Le chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière, Bruno Mégarbane, était l'invité de La Matinale ce mardi. Interrogé sur la hausse des contaminations de la variole du singe ainsi que sur les campagnes de vaccination du gouvernement.

«On sait que le gouvernement souhaite faire une vaccination préventive de cette population. Le rythme souhaité est de 10.000 vaccinations/jour. Malheureusement on en est a 2.000 ou 3.000 par jour, donc très probablement en deçà des objectifs».

En effet, selon le médecin, la Haute autorité de Santé (HAS) a évalué à «près de 250.000 personnes la population à risque d'être contaminée par le Monkeypox en France. Parmi elle, les personnes qui ont plusieurs partenaires (sexuels. ndlr), notamment au sein de la communauté gay».

Bruno Mégarbane a également insisté sur l'importance de sensibiliser ces personnes à risque, pour l'intérêt de cette vaccination. «C'est dans ce but que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré la variole du singe comme étant une priorité de santé publique à l'échelle nationale et internationale, pour permettre à toutes les personnes d'être informées du danger d'être contaminé, et surtout, de recourir à la vaccination pour freiner la progression de l'épidémie».