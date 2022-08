Rodéos urbains : Gérald Darmanin annonce près de 3.000 opérations de police et gendarmerie en une semaine

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé que près de 3.000 opérations de police et gendarmerie contre les rodéos urbains avaient permis de saisir plus de 150 scooters et motos en une semaine.

Gérald Darmanin durcit le ton contre les rodéos urbains. Sur ses réseaux sociaux, le ministre de l’Intérieur a indiqué mardi soir que près de 3.000 «opérations anti-rodéos» avaient été menées en sept jours, permettant l’interpellation de 338 individus et 157 saisies.

En 7jrs, 2914 opérations anti-rodéos menées, 338 interpellés, 157 saisies. J’ai donné instruction d’intensifier encore notre action. Dès demain, chaque commissariat mènera au moins 3 opérations anti-rodéos/jour. Je ferai tout pour protéger les honnêtes gens contre ces délinquants pic.twitter.com/IUwyBMWdSS — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 16, 2022

Gérald Darmanin a également annoncé qu’à compter de ce mercredi 17 août, «chaque commissariat mènera au moins trois opérations anti-rodéos par jour».

Jusqu’à cinq ans de prison

Au début du mois d’août, un drame avait remis le phénomène des rodéos urbains au cœur de l’actualité. Pour rappel, une enfant de 7 ans avait été grièvement blessée lors d’un rodéo à Pontoise (Val-d’Oise), lors duquel le motard de 18 ans avait d’abord pris la fuite avant de se rendre le lendemain au commissariat.

Présentant un traumatisme crânien, la fillette est sortie du coma, a annoncé ce lundi l’avocat de la famille.

Pour faire face à ces débordements, une loi de 2018 renforçant la loi contre les rodéos motorisés prévoit des peines pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison pour leurs auteurs.

Au total, depuis le 8 août, 14.000 forces de l’ordre ont contrôlé 42.165 personnes, effectué 338 interpellations et saisi 157 véhicules, selon le bilan des opérations, cité par le ministre de l’Intérieur.