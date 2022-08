Rodéos urbains : tout savoir sur les radars Méduse capables d'accentuer la lutte contre cette pratique

Installé pour la première fois en France le 4 janvier 2021 sur la D46 dans la vallée de Chevreuse, le radar anti-bruit, aussi appelé radar Méduse, s’est démocratisé en France. Toutefois, son utilisation est limitée puisqu’il n’a pas été homologué par l’Etat et ne permet pas la verbalisation des pilotes en infraction.

Depuis sa mise en circulation en janvier 2021, le radar Méduse prolifère en France mais il n'est pas en mesure de permettre la verbalisation en cas d'infraction. Une problématique majeure pour les municipalités françaises désireuses de lutter contre les rodéos urbains, dont les affaires se multiplient ces dernières semaines.

«Il n’est toujours pas homologué par le ministère de l’Intérieur et on ne peut pas verbaliser. Il faut vraiment accélérer ce type d’outil pour tous les maires qui en ont besoin. Cela fait près d’un an que l’on utilise ce type de radar et ça marche et c’est utile mais si on ne peut pas verbaliser ça n’a pas d’intérêt», a détaillé Franck Louvrier, maire de La Baule, sur CNEWS ce mercredi 17 août.

A l'origine du projet, le gouvernement a tablé sur une amende forfaitaire de 135 euros en cas d'infraction constatée par la radar Méduse mais cette sanction peine toujours a être mise en place par l'executif.

UNE CAMÉRA À 360 DEGRÉS ET QUATRE MICROPHONES

Concrètement, le radar «Méduse», prénommé ainsi en raison de sa forme, est équipé d’une caméra à 360 degrés, ce qui lui permet de ne pas avoir d'angle mort pour lire la plaque d'immatriculation, et d’une antenne acoustique dotée de quatre microphones, disposés en tétraèdre (pyramide à quatre faces).

Ces capteurs innovants auront pour objectif «d’identifier les conducteurs bruyants qui roulent trop vite, en surrégime, les deux-roues débridés, ou dotés d'un pot d'échappement non-homologué. Il y a d'un côté le comportement de l'individu et de l'autre les caractéristiques propres au véhicule», a détaillé auprès de CNEWS Bruitparif, qui l'a développé. Ces micros donnent une information cruciale : la direction de provenance du bruit.

«Cette multiplicité de microphones permet de détecter de petits décalages temporels lors de l’arrivée du son, qui sont suffisants pour permettre de reconstituer plusieurs fois par seconde la direction du bruit dominant», explique l’association.

Ensuite un algorithme modélise ces informations sur des images, où les sources de sons sont définies par des hexagones. Comme on peut le voir sur la photo ci-dessous, ces derniers représentent «l’énergie sonore en fonction de la direction de provenance». Plus la couleur de l'hexagone est foncée, plus le bruit est important.

©Bruitparif

Pour rappel, la limite de bruit pour qu’un véhicule soit homologué est de 72dB (une tolérance est accordée à ceux très puissants). Soit l'équivalent d'une «salle de classe bruyante», selon l'échelle des décibels de Bruitparif. Or, certaines motos pourraient monter jusqu'à 130 dB, soit un «avion au décollage».

Avant cette mise en place officielle, l'outil était déjà installé pour des tests de fonctionnement dans les communes de Saint-Forget (Yvelines), Paris, Nice (Alpes-Maritimes), Toulouse (Haute-Garonne), Bron (Rhône), Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) et Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne).