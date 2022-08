Météo : une nouvelle vague de chaleur dès la semaine prochaine ?

Après l’épisode orageux en cours, les températures devraient repartir à la hausse dès le début de la semaine prochaine et devraient être supérieures à la normale, essentiellement dans le sud-est de la France. Pour Météo-France, cette «mini-vague» de chaleur sera de courte durée.

Après la pluie, place au soleil. Alors que plusieurs départements français sont placés en vigilance orange pour orages et inondation, les nuages devraient disparaître dès le début de la semaine prochaine laissant place au soleil.

En effet, les températures devraient repartir à la hausse à partir de mardi prochain. «Vers le 23 août, on va avoir une belle remontée des températures. On va quasiment gagner 8° C. On va passer d’une moyenne de 21°C à une moyenne de 25°C à 26°C», a indiqué Météo-France à CNEWS.

«Vers le 25-26 août, cela nous ramènerait plutôt à quelque chose de similaire à ce que l’on a connu en 2015 et en 2019. Il fera chaud. Toutefois, la vague de chaleur reste une possibilité notamment sur la moitié sud. Les températures resteront au-delà de la normale mais il n’y aura pas d’effet caniculaire», a ajouté Météo-France.

Pas de record battu

Contrairement aux précédentes vagues de chaleur, la hausse de température sera de courte durée avec un pic qui devrait être atteint le jeudi 25 août avant de redescendre le 29 août.

«Il peut faire chaud dans certains endroits et ce sera peut-être du côté sud-est. Néanmoins, de là à ce que ce soit une vague de chaleur, qui quand même nécessite 3 jours avec un seuil spécifique et des retombées de températures assez fortes la nuit, ce sont des éléments que l’on ne pourra pas donner avec certitude à l’heure actuelle», nous a affirmé Météo-France.

Météo-France a rappelé également que sur cette période, «on n’aura pas de record battu, ni de seuil», et ce «quoi qu’il arrive».