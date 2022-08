Orages violents : ces 10 conseils à suivre pour se protéger

Foudre, vents violents, pluie, tonnerre… Alors que de violents orages ont traversé l’Hexagone après une vague de fortes chaleurs, voici quelques recommandations pour se prémunir du danger, que l’on soit chez soi, en voiture, ou en plein air.

Débrancher ses équipements électriques

Si vous ne disposez pas d'un parafoudre, le bon réflexe à avoir est de débrancher les équipements électriques et électroniques - ordinateur, box, prise téléphonique, télévision, câble antenne… - ce type de branchement étant exposé à de fortes surtensions. Les dégâts peuvent aller d’une simple perte des données à une perte totale de l’appareil, qui peut dans certains cas, s’enflammer.

ne pas prendre de douche

Dans une habitation, il faut également éviter de toucher des pièces métalliques (robinetterie et plomberie). Pendant un orage, il ne faut donc pas faire la vaisselle, ou bien prendre une douche ou un bain, car la foudre est susceptible de passer dans la tuyauterie.

s'éloigner des fenêtres

Autre moyen de se protéger : s’éloigner des fenêtres de son logement. En effet, la foudre peut provoquer des lésions rétiniennes, et la grêle accompagnant parfois les orages peut endommager les vitres. La foudre étant également capable de traverser les murs extérieurs, les fenêtres et les portes, il est préférable de se réfugier au centre de la pièce.

Trouver un abri sûr

Les huttes de pierre, églises ou chapelles sont de bons abris contre la foudre. Il faut en revanche éviter de s'appuyer contre un mur ou un pilier. La voiture, stationnée loin d’une zone boisée, portes et vitres fermées, est également une bonne protection, à condition toutefois qu'elle ne soit pas décapotable ou avec un toit en matière plastique. Il faut d’autre part penser à rabattre l'antenne radio et éviter de toucher les parties métalliques du véhicule.

Ne pas courir pour s'abriter

Quand on est surpris par un orage et que l’on se trouve à l’extérieur, on a tendance à courir ou à marcher à grandes enjambées pour rapidement s’abriter. Or, cela favorise l’électrocution. Le corps en mouvement va dégager de l'énergie qui facilite le trajet de la foudre vers le sol. Même si ce n’est pas évident quand le ciel gronde et sous de grosses gouttes de pluie, il faut garder son calme et se diriger sans précipitation vers un abri.

Ne pas rester sous un arbre ou un parapluie

Il est impératif de ne jamais s'abriter d'un orage sous un arbre, surtout s'il est isolé. Et pour cause, le risque de foudroiement d'un arbre isolé en espace ouvert est environ 50 fois supérieur à celui d'un homme debout. Si l'on est surpris en pleine forêt, il faut s'efforcer de s'écarter le plus possible des troncs et branches basses. Les parapluies ouverts sont également à proscrire. Plus globalement, il ne faut porter aucun objet, en particulier métallique, au-dessus de la tête.

Se mettre en position de sécurité

S’il n’y a aucun refuge à proximité pour se mettre à l’abri, selon les spécialistes, la meilleure position consiste à se pelotonner au sol, après avoir étendu sous soi un ciré ou toute autre pièce en matière isolante. Même sans pièce isolante, la position couchée, jambes repliées sous soi, ou bien accroupie, les pieds joints, la tête rentrée dans les épaules, sont les positions les plus sûres. Attention, il faut éviter de se mettre à plat ventre.

Ne pas rester en groupe

En cas d’orages, les groupes doivent impérativement se séparer. Les personnes doivent s'écarter les unes des autres d'au moins trois mètres, pour éviter le risque d'un éclair latéral se propageant d'une personne à une autre.

Dans l'eau, attention au mât

Sur une grande surface d'eau, un bateau, et notamment un voilier, constitue un point d'impact privilégié pour la foudre. Dans une barque ou un bateau sans mât, la meilleure précaution, si le temps le permet, est de rejoindre d'urgence la rive et de quitter l'embarcation. Pour les plongeurs, surfeurs et même les baigneurs qui se trouvent dans une piscine, il est conseillé de sortir de l'eau le plus vite possible.

En montagne, s'éloigner des sommets

Les alpinistes évoluant sur des sommets ou des arêtes sont particulièrement exposés à la foudre. La première précaution à prendre est de s'éloigner de ces points culminants dès les premiers signes d'orage. La meilleure façon de se protéger est de se réfugier sous un ressaut qui doit dominer d'au moins cinq à dix fois la hauteur de l'alpiniste. Il faut en outre éviter de se plaquer contre une paroi, notamment si elle est humide.