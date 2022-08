Bison futé : quelles sont les prévisions de trafic ce week-end ?

Après un week-end du 15 août chargé sur les routes, les prévisions de Bison Futé du vendredi 19 au dimanche 21 août sont meilleures. Toutefois, la circulation sera très difficile dans le sens des retours pour l’ensemble de l’Hexagone ce week-end.

Des difficultés de circulation dans le sens des retours. Pour ce week-end, Bison Futé a classé «rouge» la circulation dans l'ensemble de l’Hexagone dans le sens des retours. A l’inverse, dans le sens des départs, seul le quart sud-est du pays sera touché par une circulation jugée «très difficile» samedi et «difficile» dimanche.

Vendredi 19 août

Pour ce vendredi, Bison Futé a annoncé des conditions de circulation fluides sur l’ensemble de l’Hexagone dans le sens des départs. En revanche, le sens des retours sera chargé, avec une journée classée «rouge» et une circulation très difficile dans la France entière.

Bison Futé conseille d’éviter notamment la A10 reliant l’Espagne à l’Ile-de-France entre 1h et 19h, tout comme la A8 reliant Nice à Aix-en-Provence entre 14h et 19h.

Samedi 20 août

Pour ce samedi, Bison Futé a classé «orange» la France dans le sens des départs, à l’exception du quart sud-est, classé «rouge» avec des conditions de circulation très difficiles. Dans le sens des retours, la France a été catégorisée en «rouge», avec de nombreux bouchons à prévoir.

Il est recommandé d’éviter l’axe reliant la Méditerranée à l’Ile-de-France ce samedi, notamment sur l’A7 entre Orange et Lyon de 9h à 14h, sur l’A7 entre Marseille et Salon-de-Provence aux mêmes horaires et sur l’A8 entre Nice et Aix-en-Provence de 10h à 13h.

Dimanche 21 août

Ce dimanche, les conditions de circulation seront normales sur l’ensemble du pays dans le sens des départs, à l’exception du quart sud-est répertorié «orange» par Bison Futé. Comme ce samedi, le sens des retours sera catégorisé en «rouge» sur l’ensemble de l’Hexagone.

Pour les départs ce dimanche, Bison Futé recommande de ne pas emprunter la A7 entre Salon de Provence et Marseille entre 15h et 21h. Pour les retours, les zones à éviter seront la A10 reliant Saint-Arnoult-en-Yvelines à Paris, tout comme la A10 à hauteur de Bordeaux en direction de Paris entre 13h et 16h.

La A6 entre Lyon et Beaune est également déconseillée entre 11h et 21h, à l’image de la A7 entre Orange et Lyon de 10h à 17h, de la A7 entre Marseille et Salon-de-Provence entre 10h et 18h et de la A8 entre Nice et Aix-en-Provence de 10h à 21h.