Planning familial : une affiche avec un homme enceint provoque la colère au sein du Rassemblement National

Après avoir partagé une affiche avec un homme enceint, le Planning familial a suscité la colère de plusieurs membres du Rassemblement national, qui depuis ce vendredi, ont dénoncé «la théorie de genre».

Ça ne passe pas. En dévoilant une affiche illustrant un couple d’hommes dont l’un a le ventre arrondi, accompagnée du message suivant, «au Planning, on sait que des hommes aussi peuvent être enceints», le Planning familial s’est attiré les foudres de certains membres de l’extrême droite, et du Rassemblement national.

Interrogé par le Huffington Post, l’auteur de l’affiche, Laurier The Fox, a expliqué qu’il existait «quatre affiches, montrant des hommes et des femmes trans, dont l’objectif était de montrer que le Planning familial est ouvert à toutes et tous». En effet, ce dernier a fait appel aux talents du dessinateur dans le cadre de son engagement au côté de la communauté LGBTQ+.

Le 4 août dernier, le Planning familial avait rappelé sur Twitter qu’il réaffirmait «son combat pour l’égalité des droits, la lutte contre les discriminations et que chacun était bienvenue chez eux».

La 3e affiche de la série que j'ai eu l'honneur de réaliser pour le #PlanningFamilial



Le PF c'est : des outils pour mieux connaitre son corps, contraceptions, IVG, santé sexuelle.. sans jugement ni discriminations. Dans un monde de + en + conservateur le PF est vital pr toustes pic.twitter.com/NWRjB49mEq — LaurierTheFox #StopMutilationsIntersexe (@Laurier_the_Fox) August 17, 2022

Ainsi depuis le 17 mai dernier, l’affiche avait été relayée dans un premier temps par l’antenne de l’association basée à la Réunion, avant d’être diffusée en ligne, le 17 août dernier, par l’illustrateur.

La colère contre la «théorie du genre»

Ce qui n’a pas échappé à certains élus, notamment la vice-présidente de l’Assemblée Nationale Hélène Laporte, qui a reproché au Planning familial «de n’être désormais qu’une simple association militante pour la théorie du genre», alors «qu’elle est pourtant toujours subventionnée par nos impôts et agréée par l’Éducation nationale pour intervenir auprès des plus jeunes». Elle n’a pas non plus hésité à interpeller directement le ministre de l’Éducation, Pap Ndiaye.

Le #PlanningFamilial n’est désormais qu’une simple association militant pour la théorie du Genre. Elle est pourtant toujours subventionnée par nos impôts et agréée par l’Éducation nationale pour intervenir auprès des plus jeunes ! Une réaction @PapNdiaye ? pic.twitter.com/Yt4By5XIH6 — Hélène Laporte (@HeleneLaporteRN) August 19, 2022

Cette dernière a été appuyée par le porte-parole du RN, Philippe Ballard. «Une société, une civilisation menacent de disparaître quand elles récusent leurs valeurs, leur identité, sombrent dans le relativisme et tiennent ce genre de propos», qu’il a jugé de «stupides». De son côté, l'eurodéputé du même parti, Thierry Mariani, s'inquiétait sur Twitter d'une possible «dérive» qui pourrait toucher l'école.

Le #PlanningFamilial s’éloigne de plus en plus de sa mission originale pour devenir une courroie de transmission des militants de la théorie du genre



Une dérive inquiétante,surtout quand l’on sait qu’il est habilité à intervenir dans nos écoles,y compris auprès des élèves mineurs pic.twitter.com/yhPgiW9O4w — Thierry MARIANI (@ThierryMARIANI) August 19, 2022

Du côté du parti d’Eric Zemmour, Reconquête!, le chef de la délégation, Jérôme Rivière, n’est pas non plus resté silencieux concernant cette affiche. «Au planning, comme souvent, on dit n’importe quoi», s’est-il indigné.

Au planning, comme souvent, on dit n’importe quoi. pic.twitter.com/KTGDH06EXl — Jerome Riviere (@jerome_riviere) August 18, 2022

Le Planning familial poursuit son combat

Après avoir essuyé ces critiques, le Planning familial a réagi vendredi 19 août, en dévoilant un communiqué. Tout en dénoncant et rappelant être «l’objet d’une attaque extrêmement violente sur Twitter et sur d’autres réseaux sociaux, de la part de personnalités d’extrême-droite et de leurs sympathisants», l’association a affirmé qu’elle continuera «de combattre cette haine, sans faillir».

Suite aux attaques de l’extrême droite que subissent @leplanning et ses militant•es notre association prend la parole et lance un appel à soutien pic.twitter.com/ggSCZtHRuE — Le Planning Familial (@leplanning) August 19, 2022

«Nous, féministes, n’accepterons pas de voir le Planning familial faire l’objet d’une campagne de dénigrement sur le dos des minorités de genre. Oui, notre accueil est inconditionnel. Oui, les personnes trans ont leur place dans notre mouvement», est-il aussi souligné dans le communiqué.

Le Planning familial a avancé son intention de «poursuivre ces instigateurs de haine, qui sont parfois des élus de la République».