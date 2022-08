Aude : le feu qui a ravagé 15 hectares à Gruissan est fixé

Dimanche 21 août, un feu s’est déclaré à proximité de la chapelle Notre-Dame des Auzils, à Gruissan (Aude). Un important dispositif a été déployé permettant ainsi de fixer au bout de quelques heures le feu. Au total, 15 hectares de végétation ont été brûlés.

L'Aude n'est pas non plus épargné. Plus de 120 pompiers sont parvenus ce dimanche en fin de journée à fixer un feu qui s'était déclenché en plein coeur de la Clape, à Gruisan.

Selon les pompiers de l'Aude, les combattants du feu sont parvenus à fixer l'incendie aux alentours de 18h20.

MAJ : Feu fixé. 15 hectares ont été parcourus. 125 sapeurs ont été engagés engagés, 80 pompiers de l’Aude et 45 de la colonne de renfort 04 et 05. 4 Canadairs, un Dash et un hélicoptère bombardier d’eau ont aussi travaillé sur le chantier.#Gruissan https://t.co/yN2wn5U77Y — Pompiers de l'Aude - SDIS11 (@SDIS11OFFICIEL) August 21, 2022

En raison de la progression rapide du feu, des moyens aériens ont été demandés. A savoir : un dash, un hélicoptère et quatre canadairs.

Pour l'heure, les causes de ce départ de feu sont inconnues.

Depuis, le massif de la Clape est interdit d’accès jusqu’à décision de la préfecture de l’Aude pour les risques très élevés de feu de forêt, liés aux fortes chaleurs, ainsi qu’au vent violent. Il est recommandé de ne pas circuler dans le secteur.