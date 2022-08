«Le rodéo urbain n'est absolument pas une priorité sur le terrain», regrette Linda Kebbab

Invitée ce lundi 22 août dans La Matinale de CNEWS, Linda Kebbab, déléguée nationale Unité SGP Police, est revenue sur l'intensification des contrôles routiers annoncé par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin concernant les rodéos urbains.

La déléguée nationale Unité SGP Police, Linda Kebbab, était l'invitée de La Matinale ce lundi. Interrogée sur les opérations de contrôle anti-rodéos ubrains, elle a déploré que ce phénomène ne soit «absolument pas une priorité sur le terrain», en raison de la surcharge de travail de la justice.

«La plupart du temps, nos salles de commandement nous demandent de cesser la chasse et ça, c'est quelque chose que l'on le dénonce parce qu'on ne nous permet pas de travailler. Mais comme c'est un délit, il y a le flagrand délit et donc pendant 24 heures, vous pouvez mettre la main sur l'auteur des faits donc il arrive parfois que quelques heures après on le retrouve sur la voie publique, on l'interpelle et on le présente à la justice. Malheureusement, à ce moment-là, les parquets sont assez débordés», a-t-elle regretté au micro de Laurence Ferrari.

Une gestion de flux entre la police et la justice que Linda Kebbab n'a pas hésité à pointer du doigt.

Pourtant, mercredi dernier, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait annoncé durcir le ton concernant l'intensification de ces contrôles, précisant que près de 3.000 «opérations anti-rodéos» avaient été menées en sept jours, permettant l’interpellation de 338 individus et 157 saisies.

«Une opération de communication», vivement critiquée par la syndicaliste des forces de l'ordre : «Comment voulez-vous faire une opération d'anti-rodéo urbain en étant des policiers fixes sur un grand axe, à attendre que les véhicules s'approchent de vous pour pouvoir les contrôler. Ce n'est pas une opération anti-rodéo, c'est de la communication et surtout çà n'a pas de sens».

Pour rappel, depuis le 8 août, 14.000 policiers ont contrôlé 42.165 personnes, effectué 338 interpellations et saisi 157 véhicules, selon le bilan des opérations, cité par le ministère de l’Intérieur.