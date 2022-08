Rentrée politique : une reprise sous haute tension pour le gouvernement

Le gouvernement à l'heure d'une reprise à haut risque. Le premier Conseil des ministres se tient ce mercredi 24 août avec au programme plusieurs dossiers chauds : le climat, le pouvoir d’achat, la crise énergétique ou encore les Jeux olympiques de Paris 2024.

Après des vacances studieuses, Emmanuel Macron fait sa rentrée politique cette semaine et le premier Conseil des ministres se tient ce mercredi 24 août. Au programme, la préparation des Jeux olympiques de Paris 2024 et les questions climatiques et énergétiques. Lors du 70e anniversaire du débarquement de Provence, le chef de l’État a dramatisé l’enjeu en invoquant le prix à payer pour la liberté.

En effet, l’autonomie risque d’être difficile à atteindre et de possibles pénuries d’énergies consécutives à la guerre menée par la Russie en Ukraine ne sont pas exclues. Dans ce contexte, l'Algérie, premier exportateur africain de gaz naturel, pourrait être une des solutions alternatives. Le président s’y rend en fin de semaine pour relancer la relation bilatérale.

Autre enjeu de la rentrée, le lancement, le 8 septembre, du Conseil national de la refondation associant élus, acteurs économiques, sociaux et citoyens pour préparer les grandes réformes des années futures, notamment l’école, la santé et les services publics.

Politiquement, Emmanuel Macron a tout intérêt à soigner sa rentrée. Selon la dernière enquête Ifop publiée par le Journal du Dimanche, la côte de popularité du président de la République est actuellement de 37 % alors que celle de la Première ministre Élisabeth Borne est désormais plus haute (41%).

Le président devra aussi être agile dans la mise en place de son calendrier d'action pour ne pas interagir avec le travail parlementaire.