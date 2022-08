Jonathan Destin, figure de la lutte contre le harcèlement scolaire, est décédé à 27 ans

Jonathan Destin, symbole de la lutte contre le harcèlement scolaire, est décédé, ce samedi 20 août, dans son sommeil.

Jonathan Destin, devenu un symbole de la lutte contre le harcèlement scolaire depuis sa tentative de suicide en 2011, est décédé, ce samedi 20 août, à 27 ans, dans son sommeil. «A tous ceux qui ont connu Jonathan, par son histoire, son livre, son film, dans les écoles, qui l'ont un jour croisé, parlé, vous qui nous suivez depuis tant d'années, j'ai malheureusement une triste nouvelle à vous annoncer : Jonathan est décédé samedi chez moi dans son sommeil. C'est le cœur déchiré que je vous annonce cela», a écrit sa mère sur Facebook.

En 2011, le jeune homme, élève au collège, avait tenté de s’immoler par le feu parce qu’il ne supportait plus les agressions physiques et les moqueries de ses camarades qui duraient depuis qu’il était en CM2. Au début, il subissait des moqueries sur son nom, sur son poids, sur ses problèmes de dyslexie. Puis, il a été racketté par ses camarades quand il était en classe de 4e.

Puis est venu le jour où il a été menacé par une arme, ne savant pas si elle était factice, et ses agresseurs lui ont demandé de ramener 100 euros. Effrayé par les menaces, il a décidé de s’asperger d’alcool à brûler le lendemain. Dans un ultime sursaut de conscience, le jeune homme âgé de 16 ans a décidé de se jeter dans la Deûle. Brûlé à 72%, il est resté deux mois et demi dans le coma et a dû subir 23 opérations et une hospitalisation en trois ans.

En 2013, Jonathan Destin a sorti un livre pour raconter son histoire, «Condamné à me tuer», que TF1 avait adapté en téléfilm. «Libérer la parole, c’est la première chose à faire. C’est le geste qui sauve. Ensuite, dire ce que risquent les harceleurs au niveau pénal, c’est très bien aussi car souvent les enfants pensent que c’est juste un jeu. J’ai envie que les choses bougent», avait déclaré Jonathan Destin dans une interview accordée à La Voix du Nord, lors d’une campagne contre le harcèlement.

La police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de la mort du jeune homme.