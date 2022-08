L'édito de Jérôme Béglé : «Rentrée : les chantiers du gouvernement»

Dans son édito de ce mardi 23 août, Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du Journal du Dimanche, se penche sur la rentrée compliquée pour l'exécutif, après un été mouvementé.

L’été n’est pas encore achevé que les dossiers de la rentrée viennent déjà occuper et souvent préoccuper l’exécutif. Le budget 2023, la loi climat, l’urgence régalienne, la réforme des retraites et l’engagement du président à atteindre le plein emploi avant la fin du quinquennat imposent des réformes et des lois fortes.

Et ceci dans un contexte législatif incertain car sur chaque texte il faudra trouver une soixantaine de députés supplémentaires pour que le gouvernement arrive à ses fins. Autopsie d’une rentrée politique à hauts risques par Jérôme Béglé.