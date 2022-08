Nord : un homme tué de 22 coups de couteau, trois individus arrêtés

Un jeune homme de 29 ans a été retrouvé mort poignardé d'une vingtaine de coups de couteau dimanche à Cassel, dans le Nord. Trois personnes ont été interpellées ce mardi par la police.

Un drame d'une violence inouïe. Trois personnes étaient en garde à vue ce mardi, dont un mineur de 17 ans, après la découverte dimanche sur un chemin isolé de Cassel (Nord) du corps d'un homme tué à coups de couteau.

La victime, âgée de 29 ans, a été découverte par un promeneur dimanche matin, conduisant le parquet de Dunkerque à ouvrir une enquête pour meurtre, a indiqué la substitute du procureur Alexia Gonnet, confirmant une information du journal la Voix du Nord.

L'autopsie a mis en évidence «22 coups de couteau», a-t-elle précisé.

«Les investigations sont en cours»

Un adolescent de 17 ans, interpellé dimanche soir, a vu sa garde à vue prolongée. Lundi en fin de journée, deux autres hommes, majeurs, ont également été placés en garde à vue dans le cadre de cette enquête, a poursuivi la substitute du procureur.

«Les investigations sont en cours», notamment pour déterminer la possible «implication de chacun», a-t-elle dit, sans plus de précisions. Le contexte et le mobile sont à ce stade «très flous».