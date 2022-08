Rentrée 2022 : cours en présentiel, port du masque assoupli… Le protocole sanitaire au plus bas

La rentrée scolaire approche à grands pas, et l’épidémie de Covid-19 recule. Le ministère de l’Education nationale et les syndicats ont convenu ce mardi que le protocole sanitaire appliqué dans les écoles serait au niveau le plus bas.

Plus aucune restriction mais encore des recommandations. A la rentrée scolaire, le protocole sanitaire sera à son niveau «socle», le plus bas des quatre prévus par le ministère de l’Education nationale, ont affirmé les syndicats.

Ce niveau socle signifie que tous les cours auront lieu en présentiel, aussi bien à l’école primaire qu’au collège et au lycée. Le port du masque n’est plus obligatoire, tout comme la distanciation physique, et toutes les activités sportives pourront être pratiquées sans restriction. Les gestes barrières, comme le lavage régulier des mains ou l’aération des pièces, restent fortement recommandés.

Les mesures sanitaires à l’école, comme le port du masque ou le traçage des cas contacts, se conforment à celles appliquées à l’ensemble de la population. Le nouveau protocole sanitaire pensé par le gouvernement se divise en quatre niveaux, en fonction de la gravité de la crise sanitaire : le socle, le niveau 1 (vert), le niveau 2 (orange) et le niveau 3 (rouge). En fonction de la circulation du virus, tout ou une partie du territoire pourra basculer d’un niveau à l’autre tout au long de l’année scolaire.

Pap Ndiaye, le ministre de l’Education nationale, avait affirmé début août que le protocole sanitaire serait annoncé «dix jours avant la rentrée pour tout ou partie du territoire» en fonction des indicateurs de l’épidémie. Une manière de corriger l’imbroglio de l’année scolaire passée, où les différents protocoles sanitaires avaient été communiqués aux établissements que quelques jours à peine, voire la veille de leur mise en place.