Budget, chômage, immigration, énergie… Quels sont les dossiers chauds du gouvernement pour la rentrée ?

Le Conseil des ministres de la rentrée se tient ce mercredi 24 août à l’Elysée, pour lancer une séquence politique très animée. Les dossiers chauds ne manquent pas.

Energie et climat

L’entourage du chef de l’Etat a glissé à l’AFP que le mot d’ordre de la rentrée serait la «sobriété énergétique». Ainsi, pendant que le conflit en Ukraine se poursuit, et avec lui ses répercussions sur le gaz russe, le but est de prévenir les risques de pénuries pour l’hiver. L’énergie va donc tenir un rôle central dans la communication du gouvernement, mais pas seulement. Des décisions devront être prises, notamment sur le bouclier tarifaire, qui doit se terminer à la fin de l’année. Le supprimer reviendrait à faire exploser la facture énergétique des Français, mais le maintenir à long terme reviendrait à obliger l’Etat à des dépenses qu’il faudrait répercuter. Des aides ciblées pourraient être mise en place, comme l’a laissé entendre Emmanuel Macron le 14 juillet.

Le thème a aussi la particularité d’aborder la question climatique. Après un été fortement marqué par les canicules, la sécheresse et les incendies, le sujet s’impose de lui-même.

L’écologie sera d’ailleurs au cœur d’un séminaire gouvernemental qui doit se tenir d’ici à quelques jours. La Première ministre aurait été chargée directement par Emmanuel Macron de décliner un agenda par mois et années concernant la planification écologique du pays. Il devrait être remis durant l’automne. Ce travail pourrait être lié à un projet de loi pour une accélération de la transition énergétique, auquel les écologistes auraient déjà promis de s’opposer vivement, indique Le Figaro.

Par ailleurs, sur le sujet des énergies renouvelables, le président a prévu un déplacement sur un site d’éoliennes en mer, au début du mois de septembre.

Conseil national de refondation : éducation et santé

Emmanuel Macron doit ouvrir le jeudi 8 septembre le Conseil national de refondation, sorte de nouveau grand débat associant citoyens, élus locaux, responsables politiques, acteurs économiques et sociaux. Il a annoncé la semaine dernière qu’il sera essentiellement question des grands services publics, avec les chantiers de l’école et de la santé.

Concernant l’école, le sujet brûlant est de raviver les vocations d’enseignants, pour faire face aux postes de professeurs vacants (4.000 cette année). Salaires, conditions de travail, image valorisée... Les pistes sont nombreuses. Pour la santé, la problématique est relativement identique, avec une désertion des services conduisant à des ajustements et obligeant des urgences à fermer la nuit ou certains jours. Sans oublier les déserts médicaux.

Budget 2023

Rendez-vous important de l’automne car permettant de fixer les orientations politiques de l’année à venir, l’examen du budget 2023 sera un moment clé du nouveau quinquennat. Ne bénéficiant pas de la majorité absolue, le camp présidentiel pourrait se casser les dents sur les oppositions, qui, de façon presque traditionnelle, s’opposent toujours à ce texte.

Face à la volonté affichée de la Nupes, voire d’autres groupes parlementaires, de procéder à un blocage en multipliant les amendements, le gouvernement a deux choix : négocier difficilement pour trouver des accords, en donnant des gages à d’hypothétiques alliés en échange de leur vote, ou utiliser l’article 49.3 et ainsi adopter le texte sans vote. Le gouvernement engagerait alors sa responsabilité dans la balance, avec une forte chance de dépôt de motion de censure dans la foulée.

Assurance-chômage

Face aux pénuries de main-d’œuvre dans divers secteurs d’activité et alors qu’Emmanuel Macron a encore affirmé la semaine dernière sa volonté d’atteindre le plein emploi, la nouvelle réforme de l’assurance-chômage devrait faire partie des dossiers prioritaires de la rentrée ou du début d’automne. Le mécanisme vers lequel celle-ci devrait tendre serait une adaptation à la conjoncture, en durcissant les règles lorsque les offres sont nombreuses et la croissance solide (diminution de la durée d’indemnisation, des montants perçus, etc.).

Le texte devrait être proposé et examiné au plus tard en octobre, car les règles d’indemnisation entrée en vigueur l’an dernier arriveront à échéance à la fin du mois.

Le sujet étant particulièrement inflammable, des discussions avec les partenaires sociaux sont prévues. Les syndicats et les oppositions ne devraient pas rendre la tâche du gouvernement facile.

Police

Le mois d’octobre sera marqué par l’examen et les discussions autour du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (Lopmi). Avec 15 milliards d’euros supplémentaires alloués en cinq ans, il doit mener à un doublement des forces de l’ordre sur le terrain.

Hormis la création de 11 unités de forces mobiles et de 200 nouvelles brigades de gendarmerie, le texte devra permettre une réorganisation des tâches des fonctionnaires, afin de diminuer les contraintes administratives pour libérer du temps de mission, de patrouille, d’intervention. La police technologique doit aussi se développer, avec 1.500 «cyberpoliciers» formés. Le nombre d’officiers de police judiciaire (OPJ), habilités à constater crimes ou délits, à recevoir des plaintes, à prononcer une garde à vue, ou encore à mener des enquêtes préliminaires, doit aussi être augmenté, afin de répondre à la hausse des dossiers de sécurité du quotidien.

Retraites

Si aucune date précise n’est avancée concernant la réforme des retraites, elle devrait néanmoins rythmer la rentrée. Le ministre du Travail Olivier Dussopt a en effet indiqué fin juillet que l’été 2023 était identifié comme «horizon pour l’entrée en vigueur de (ses) premiers effets». Les grandes manœuvres vont débuter dès la rentrée, avec des échanges entre équipes gouvernementales et partenaires sociaux. L’exécutif souhaite un âge légal de départ retardé à 65 ans, avec prise en compte des carrières longues ou pénibles, suppression des régimes spéciaux et pension minimale à 1.100 euros (à taux plein).

Les échanges se feront dans un contexte électrique, alors que les syndicats ont déjà affirmé qu’ils s’opposaient à tout recul de l’âge légal de départ. Un préavis de grève a même déjà été déposé pour le 29 septembre.

Il faudra également faire face à l’opposition féroce des force politiques, notamment du Rassemblement national et de la Nupes. Eux aussi ne veulent pas entendre parler du recul de l’âge de départ et militent même pour qu’il soit revu à la baisse.

Immigration

Dans le sillage d’un Gérald Darmanin très présent cet été, l’immigration sera aussi un thème fort dont l’exécutif s’emparera d’ici à la fin de l’année. Le ministre de l’Intérieur a déjà posé quelques bases, en affirmant la nécessité d’une «double peine» pour les délinquants étrangers, en pouvant les expulser après des actes graves. Il a aussi annoncé vouloir une réforme de l’asile ou une intégration plus exigeante des étrangers.

Le sujet n’est toutefois pas une priorité absolue pour le chef de l’Etat, qui a préféré le décaler au mois de décembre. Le but est aussi de laisser le temps à un débat organisé à la fois au Sénat et à l’Assemblée nationale, afin d’observer ce qui en ressort. S’en suivra la présentation d’un projet de loi.