Haute-Vienne : une femme à l’origine de 20 incendies interpellée

Une femme suspectée d’être l’auteure de 20 incendies en Haute-Vienne entre 2019 et 2022 a été interpellée par la gendarmerie et placée en garde à vue.

Comme de nombreux autres départements français, la Haute-Vienne a été victime d’importants incendies cet été et les précédents, dont certains étaient d’origine criminelle. Après des mois d’enquête, la brigade des recherches de Limoges a réussi à identifier l’auteure de 20 incendies entre 2019 et 2022.

Les communes de Saint-Hilaire-les-Places, Ladignac-le-Long, La Meyze, Bussière-Galand, Flavignac et Les Cars ont été particulièrement touchées, et pour la gendarmerie, «il ne faisait aucun doute que ces sinistres étaient d’origine criminelle».

La mise en cause, une femme de 68 ans, a reconnu avoir provoqué ces départs de feu au sud de Limoges et a été placée en garde à vue. La sexagénaire, qui n’a pas expliqué les raisons de ses gestes, a été présentée devant un magistrat et sera jugée le 13 janvier 2023.

Trois personnes interpellées cet été en haute-vienne

Elle est également placée sous contrôle judiciaire et a interdiction de se rendre dans les deux communes de Saint-Hilaire-les-Places et Ladignac-le-Long où elle a provoqué les incendies, jusqu’au jour de son procès, et fait également l’objet d’une obligation de soin.

Il s’agit de la troisième personne interpellée pour des incendies criminels en Haute-Vienne. Un autre individu, suspecté d’être l’auteur de huit incendies dans le département cet été, près de la commune de Saint-Sulpice-les-Feuille, est incarcéré à la maison d’arrêt de Limoges en l’attente de son procès. La semaine dernière, la police avait également interpellé une femme de 55 ans qui a reconnu avoir provoqué huit départs de feu en août à Couzeix, près de Limoges.

Selon les données de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, 90% des feux de forêt sont d’origine humaine, et résultent le plus souvent d'actes de négligence, mais parmi eux, 3 incendies sur 10 sont purement volontaires et d’origine criminelle.