Sondage : 94 % des Français pensent que les policiers ont raison d'utiliser leur arme quand leur vie est menacée

Un sondage CSA pour CNEWS, publié ce mercredi 24 août, indique que 94 % des Français sont favorables à ce que les policiers puissent ouvrir le feu lorsque leur vie est menacée.

La légitime défense des policiers est défendue à une écrasante majorité par la population. Les Français sont en effet 94 % à estimer que les agents ont «raison d’utiliser leur arme de service quand leur vie est menacée», selon un sondage de l’institut CSA pour CNEWS rendu public ce mercredi.

Alors que des situations de tirs de défense de policiers ont régulièrement lieu, notamment dans des affaires de refus d’obtempérer, les sondés ont affirmé à 61 % qu’ils avaient «tout à fait» raison de le faire, s’ils se trouvent en situation de légitime défense. Ils sont 33 % à penser qu’ils ont «plutôt» raison d’utiliser leur arme, 4 % «plutôt pas» et 2 % «pas du tout».

Pour rappel, la situation de légitime défense est strictement établie par la loi, notamment pour les policiers et gendarmes. Selon l’article L435-1 du code de la sécurité intérieure, en vigueur depuis mars 2017, ils peuvent faire usage de leur arme «en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée» dans plusieurs cas : lorsque leur vie ou intégrité physique (ou celles d’autrui) sont menacées avec une arme, que des atteintes à leur vie ou intégrité physique leur sont portées, qu’ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu’ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées (après deux somations), qu’ils ne peuvent contraindre à s’arrêter d’une autre manière un véhicule ou moyen de transport dont le conducteur n’obtempère pas et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou leur intégrité (après deux somations), et pour empêcher un individu de réitérer des meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis.

Les plus jeunes et la gauche légèrement moins favorables

Les résultats détaillés de l'enquête montrent que la catégorie de personnes la moins favorable à l’utilisation par les policiers de leur arme en situation de légitime défense est celle des 18-24 ans (seulement 15 % à y être opposé toutefois). Les résultats concernant les sondés âgés de 25 ans et plus sont relativement proches, avec des scores favorables oscillant entre 93 % et 96%.

Du point de vue de la proximité politique des personnes interrogées, celles se disant sympathisantes de la France insoumise ou de la gauche radicale sont les moins favorables à laisser les forces de l’ordre répondre à la menace avec leurs armes (14 % et 12 % de «non»).

A droite, qu’il s’agisse des partisans des Républicains ou du Rassemblement national, le score atteint 97 % de réponses favorables. A noter qu’il s’agit d’un score identique à celui des sympathisants d'Europe Ecologie-Les Verts.

Enfin, les sondés se disant proches de Renaissance (ex LREM) sont 100 % à approuver l’utilisation des armes par les policiers lorsque leur vie est menacée.

Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne les 23 et 24 août, sur un échantillon représentatif de 1.010 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.