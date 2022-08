Météo : averses, orages... le point sur les perturbations attendues sur le pays à compter d'aujourd'hui

Alors qu’une quatrième «mini-vague» de chaleur s’abat actuellement sur la France, les températures devraient baisser tout en restant au-dessus des normales saisonnières. Mais dès ce jeudi 25 août, des orages et de la pluie seront de retour dans plusieurs régions de l'Hexagone.

Un temps capricieux. Après la mini-vague de chaleur qui traverse la France depuis le début de la semaine, les orages ainsi que la pluie seront de retour dans plusieurs régions du pays et ce à compter de ce jeudi et pour la fin de semaine. D’après les prévisions de Météo-France, dès aujourd'hui, des pluies orageuses sont ainsi attendues notamment en Normandie, en Bretagne et dans les Pays-de-la-Loire.

Dès ce matin, les villes de Rennes, Nantes, Alençon et Cherbourg-Octeville ouvriront le bal avec des températures limitées à 20 °C. En milieu d’après-midi, les orages devraient concerner également la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie, et plus particulièrement les villes de Tours, La Rochelle, Limoges, Toulouse et Tarbes.

«Les pluies orageuses peuvent être plus soutenues proche des Pyrénées avec quelques chutes de grêle possibles», a prévenu Météo-France dans son bulletin du jour.

Demain, vendredi 26 août au soir, cet épisode orageux devrait se vers l’Est du pays. Les départements concernés par ces perturbations sont le Grand-Est, la Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Ainsi, les orages feront leur grand retour à Metz, Strasbourg, Chaumont, Belfort, Chalon-sur-Saône et Bourg-Saint-Maurice.

Des averses sur la moitié du pays

Par ailleurs, si l’épisode orageux ne concerne que quelques régions, les averses, elles, s’abattront sur la moitié du territoire y compris en Île-de-France, dans les Hauts-de-France et en Centre-Val de Loire pour se poursuivre tout au long de la semaine prochaine.

La semaine du lundi 29 août «s'annonce humide sur la moitié sud du pays, avec des averses probablement orageuses. Plus au nord, le temps devrait être plus sec. Les températures, bien qu'en baisse régulière, se situent au-dessus des valeurs habituelles pour la saison, mais sans excès», a averti Météo-France.

Des températures estivales

Malgré la «réapparition» des orages, les températures devraient se situer entre «12 et 17 °C. sur le Nord-Est, 15 à 21 °C sur le reste du pays, jusqu'à 19 à 24 °C en bord de Méditerranée», a expliqué Météo-France.

«Les maximales atteignent 28 à 35 °C sur un quart Sud-Est, 20 à 26 °C des côtes de Manche à la Bretagne au littoral atlantique et 27 à 33 °C ailleurs, voire 34/35 °C localement sur la Bourgogne», a-t-elle ajouté.