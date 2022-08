Bison Futé : les prévisions de trafic pour le dernier week-end des grandes vacances

Les vacances d’été touchent à leur fin, et les routes seront chargées ce week-end dans tout l’Hexagone.

Les vacances sont bientôt terminées, et les derniers Français encore en congés doivent reprendre la route avant la rentrée. Le trafic sera dense en ce dernier week-end du mois d’août, selon les prévisions de Bison Futé.

© Bison Futé

Dès ce vendredi, tout l’Hexagone est classé en rouge pour «circulation très difficile» dans le sens des retours. Bison futé recommande d’éviter l’autoroute A10 entre Bordeaux et Saintes, de 11h à 22h, l'A63 entre l’Espagne et Bayonne de 11h à 21h, l'A62 entre Toulouse et Montauban entre 11h et 20h, et d’éviter d’emprunter le tunnel du Mont-Blanc depuis l’Italie en direction de la France, avec une attente estimée de plus d’une heure. Les autoroutes A7 et A8, autour de Lyon, Orange et Aix-en-Provence, seront aussi particulièrement chargées.

© Bison Futé

La circulation sera encore très difficile dans le sens des retours samedi, et même dans le sens des départs dans le quart sud-est de la France. Bison Futé prévoit que la circulation sera un peu moins dense dimanche, avec l’Hexagone classé en orange pour «circulation difficile», avec toutefois toute la région Auvergne-Rhône-Alpes encore en rouge, où la circulation sera donc très difficile dans le sens des retours.

Pour éviter les embouteillages, Bison Futé conseille d’éviter l’autoroute A13, entre Caen et Rouen, de 11h à 20h ce dimanche, ainsi que l'A10 entre Bordeaux et Poitiers de 10h à 20h, l'A7 entre Orange et Lyon de 8h du matin à 20h, de traverser le tunnel du Mont-Blanc avant 16h, et de rejoindre ou travers l’Île-de-France avant midi.

© Bison Futé

Le trafic sera encore dense lundi sur certains axes, notamment pour rejoindre Paris, et sur les autoroutes A6, A7 et A8 entre Marseille, Aix-en-Provence, Orange, Valence et Lyon.