Islamisme : le Conseil d’Etat se penche sur le sort de l’imam Hassan Iquioussen

Le Conseil d’Etat se réunit ce vendredi matin pour examiner la requête de Gérald Darmanin ayant comme but d’annuler l’ordonnance du tribunal administratif de Paris et pouvoir faire expulser l’imam décrié Hassan Iquioussen.

Un imam dans la tourmente. Le Conseil d’Etat doit se rassembler ce vendredi à 11h, concernant la demande du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, de faire annuler l’ordonnance du tribunal administratif de Paris, qui a empêché l’expulsion de l’ imam Hassan Iquioussen.

Le 28 juillet, l’Intérieur avait annoncé l’expulsion à venir du prédicateur, basé près de Valenciennes (Nord) et opérant via des vidéos diffusés sur les réseaux sociaux. Le ministère lui reprochait sa proximité avec les Frères musulmans et «un discours prosélyte incitant à la haine et la discrimination et porteur d’une vision de l’islam contraire aux valeurs de la République».

Dans les faits, des propos jugés antisémites, favorables à la soumission des femmes aux hommes, ou encore pro-charia, ont été prononcés par Hassan Iquioussen. Il milite également pour que les musulmans se structurent politiquement ou via des associations, pour parvenir à imposer petit à petit leurs idées dans la société.

L’homme, né en France il y a 58 ans mais de nationalité marocaine, est également fiché S depuis 18 mois, a révélé Gérald Darmanin.

Une expulsion ou un changement de loi, a affirmé Gérald Darmanin

Après l’annonce de son expulsion, son avocate (qui serait depuis menacée et a porté plainte) avait déposé un recours contre l’arrêté d’expulsion. Le tribunal administratif avait annulé la décision le 5 août, pointant une «atteinte disproportionnée (à la) vie privée et familiale» de l’ imam, père de cinq enfants et grand-père que quinze petits-enfants ayant la nationalité française.

Le tribunal avait reconnu les «propos litigieux» à propos des femmes mais a noté qu’il n’avait plus proféré de paroles antisémites depuis 2014.

Gérald Darmanin s’était dit «surpris» par la décision d’annulation d’expulsion. En portant sa requête au Conseil d’Etat, il a estimé que l’institution «appliquera le droit. Soit la loi permet à la France de se protéger, soit elle ne permet pas de l'expulser et, dans ce cas, il faudra changer la loi pour défendre davantage les Français».

Il a également accusé Hassan Iquioussen d'être de «ceux qui sèment un jihadisme d'atmosphère», concept selon lequel les discours islamistes ambiants ou ceux flirtant avec la doctrine favorisent les passages à l’acte d’individus isolés.

La décision du Conseil d’Etat est attendue dans les 48 heures.