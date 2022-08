Stanislas Guérini : «C'est terrible d'avoir des partis écologiques qui ne sont intéressés que par des sujets de lutte des classes»

Invité ce vendredi 26 août dans La Matinale, Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques est revenu sur les critiques de l'opposition à l'égard du président français Emmanuel Macron concernant «la fin de l'abondance».

Le ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques, Stanislas Guérini, était l'invité de La Matinale ce vendredi.

Interrogé sur l'indignation des partis de gauche à l'issue du discours d'Emmanuel Macron lors de l'ouverture du Conseil des ministres qui s'est tenu mercredi, il a jugé «terrible d'avoir des partis écologiques qui ne sont intéressés que par des sujets de lutte des classes». Des mots forts et ciblés en direction de l'ancien candidat EELV à l'élection présidentielle Yannick Jadot, qui avait lancé quelque jours plus tôt : «on a l’impression qu’il est descendu de son jet ski [...] et qu’il s’est dit ‘Ohlala, le réchauffement climatique c’est catastrophique’».

« On a l’impression qu’il est descendu de son jet ski pendant l’été, qu’il a regardé BFM et qu’il s’est dit ‘Ohlala, le réchauffement climatique c’est catastrophique’ » déclare Yannick Jadot @BFMTV au sujet d’Emmanuel Macron. « Pour l’instant, ce ne sont que des mots. » — Marie Gentric (@MarieGentric) August 24, 2022

A l'instar du président de la République, Stanislas Guerini a appelé, au micro de Laurence Ferrari, à l'«unité», durant une période qu'il estime assez «difficile» : «On a besoin dans ces moments là, qui sont des moments de difficultés ne nous le cachons pas, il y a suffisament de problème réel pour notre pays; sur la situation financière, sur la situation énergétique, sur la situation alimentaire pour ne pas se désunir dans ces moments là».

«Le rôle d'un responsable politique, c'est de dire la vérité», a-t-il poursuivi, en reference aux propos du chef de l'Etat qui avait demandé aux membres du gouvernement à «dire les choses».

«J'attends du gouvernement le respect de la parole donnée et des engagements que nous avons pris à l'égard de la nation».