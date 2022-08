Emmanuel Macron en Algérie : le chef de l'État a achevé sa visite en Algérie avec un «partenariat renouvelé»

Emmanuel Macron a conclu son troisième et dernier jour de visite en Algérie par la signature d’une déclaration qui «renouvelle leur engagement à inscrire leurs relations dans une dynamique de progression irréversible», 60 ans après la fin de la guerre.

La réconciliation entre l’Algérie et la France est désormais scellée. Le président Abdelmadjid Tebboune a même qualifié la visite de trois jours d’Emmanuel Macron «d’excellente et réussie». Elle aurait en effet permis «un rapprochement qui n’aurait pas été possible sans la personnalité même du président Macron», a-t-il argué. «Ce rapprochement va nous permettre d’aller très très loin.»

Pour son dernier jour en Algérie, le président français a pu visiter un sanctuaire chrétien et le temple du raï à Oran. Et renforcer les relations entre les deux pays, qui devraient «agir ensemble dans beaucoup de domaines en dehors de l’Algérie et la France», selon Abdelmadjid Tebboune.

Ce vendredi 26 août s’est tenue, à Alger, une réunion réunissant les présidents et leurs services de sécurité «pour la première fois depuis l'indépendance» de l'Algérie en 1962, annonçant des actions communes «dans l'intérêt de notre environnement géopolitique».

Ce «partenariat renouvelé, concret et ambitieux», signé ce samedi, devrait notamment aboutir à l’acceptation de 8.000 étudiants algériens en France et la constitution d’une commission mixte d'historiens français et algériens pour consolider un travail mémoriel encore nécessaire.