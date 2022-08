Hérault : 500 oiseaux, victimes du «botulisme», retrouvés morts dans un étang

Plus de 500 oiseaux, d’espèces différentes, ont été retrouvés morts dans l’étang de Capestang (Hérault) depuis la fin du mois de juillet. Ils ont été victimes du botulisme, une bactérie qui se développe dans les eaux peu profondes et chaudes.

Les conditions météorologiques ont été rudes cet été, en particulier pour la faune et la flore. Depuis la fin du mois de juillet, plus de 500 oiseaux ont été victimes du botulisme aux abords de l’étang de Capestang (Hérault).

«On a décompté au moins 500 décès d’oiseaux, dont des espèces protégées, et il y en a forcément plus parce que certaines zones de l’étang ne sont pas accessibles», a confié Baptise Billot, président du GIC (organisme qui gère la chasse et la protection de la faune) de l’étang, à France Bleu.

Les petits volatiles ont succombé à la bactérie botulique, naturellement présente dans des eaux stagnantes chaudes. Celle-ci provoque une toxine qui vient se fixer sur les centres nerveux des animaux et finit par les paralyser. Des biopsies ont été réalisées sur les oiseaux par la fédération de chasse de l’Hérault afin de s’assurer qu’il s’agissait bien du botulisme.

Il n'a pas plis depuis des semaines dans la région

Ce problème a pu s’accentuer pendant les fortes chaleurs et épisodes caniculaires qui ont frappé la France pendant l’été. En effet, pour prévenir le développement massif de la bactérique botulique, il faudrait une arrivée d’eau fraîche dans l’étang. Malheureusement, il n’a pas plu depuis des semaines dans la région. Ainsi, pour pallier le problème, détourner l’eau d’une partie de la rivière de l’Aude devient nécessaire.

«On attend une réponse rapide de la DDTM (Direction départementale des Territoires et de la Mer) de l’Aude, mais on n’a toujours rien depuis 15 jours, alors que ça a été fait sur un étang voisin», a ajouté Baptiste Billot.

Une longue attente pourrait être fatale pour d’autres oiseaux : «Plus l’eau va baisser, plus la bactérie va se développer et se donner de plus en plus» a continué le président du GIC. La pluie arrivera peut-être avant.