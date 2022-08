«Kohlantess» : dans l'Isère, une prison annule sa soirée pizza face à la polémique

Une soirée pizza, prévue début septembre à la prison de Saint-Quentin-Fallavier (Isère), à une trentaine de kilomètres de Lyon, a été annulée par la direction. En cause : la crainte d'une nouvelle polémique après le scandale de la prison de Fresnes.

C'est un anniversaire finalement avorté : pour fêter les trente ans de la prison de Saint-Quentin-Fallavier, détenus et surveillants devaient partager une pizza, cuite dans l'enceinte même de l'établissement.

La direction avait même accepté d'y faire entrer un foodtruck pour l'occasion. Mais l'événement a finalement été annulé, selon Le Progrès.

Une partie des détenus concernée

Tous les détenus n'étaient pas conviés à la soirée, précise Le Progrès. Uniquement ceux qui avaient fait preuve d'un comportement exemplaire lors des deux dernières années.

Dans un communiqué, le secrétaire général du syndicat Ufap Unsa Justice, Emmanuel Chambaud, a dénoncé «les droits exorbitants accordés à une population pénale de plus en plus vindicative et violente».

«La libéralisation carcérale va à l'encontre de nos missions de garde et de réinsertion», a-t-il souligné.

La direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon a précisé avoir renoncé à l'organisation de la soirée, pour éviter en plus toute tension entre les détenus.