La route «la plus chère du monde» ouvre aujourd'hui à la Réunion

La présidente de la Région Réunion, Huguette Bello, a annoncé en début de semaine l’ouverture partielle de la nouvelle route du littoral, considérée comme la route «la plus chère du monde».

Une nouvelle route qui serpente en plein milieu de l’océan Indien, à quelques dizaines de mètres de la côte. Ce dimanche, la nouvelle route du littoral, dont le chantier a débuté en 2015, s’ouvre à La Réunion. Ce viaduc, qui a pour but de désengorger l’un des principaux axes littoraux de l’île, en reliant Saint-Denis au site de La Grande Chaloupe, doit mesurer 10,5 kilomètres de long lorsque les travaux seront terminés, d’ici à 2028.

La nouvelle route du littoral est un viaduc construit dans l'océan Indien, à quelques mètres de la côte. Richard BOUHET / AFP

Afin de terminer les raccordements entre le nouveau viaduc et l'actuelle route du littoral, cette dernière sera totalement fermée à la circulation ce dimanche 28 août de 6h30 à 12h, selon La 1ère.

Ce chantier a déjà coûté plus de 2 milliards d'euros, alors qu'il devait être livré en 2020-2021 et que le montant des travaux initialement prévu était de 1,6 milliard, ce qui lui vaut le titre de route «la plus chère du monde». La nouvelle route n'ouvrira dans un premier temps que dans le sens nord-ouest sur une portion de 8 kilomètres, et dans les deux sens avant fin 2022. L'ouverture totale du tronçon est prévue pour 2023.

La route du littoral surchargée et dangereuse

L'actuel axe du littoral est connu pour ses nombreuses fermetures en raison des conditions climatiques et des risques d'éboulements de la falaise qui la surplombe, alors que 60.000 véhicules l'empruntent chaque jour.

«L'urgence était d'ouvrir le premier tronçon de la route et le viaduc (…) C'est un événement attendu par les Réunionnais. On leur a tant promis», a déclaré Huguette Bello, présidente de la région Réunion, lors d’une conférence de presse.

L’ouverture ce dimanche d’un tronçon du nouveau viaduc n’est que la première étape d’un chantier colossal. La Région Réunion devra ensuite entamer la seconde partie des travaux : un nouveau viaduc financé en partie par l'Etat, à hauteur de 420 millions d'euros, pour un coût total de 840 millions d'euros, qui devra relier La Grande Chaloupe à la commune de La Possession. A la fin des travaux, l'actuelle piste qui longe le littoral pourra être totalement fermée.

Ce second viaduc devait à l’origine être une digue qui nécessitait l’ouverture de nouvelles carrières, mais face à l’opposition de militants écologistes, la justice s’est opposée à cet aspect du projet.