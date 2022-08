Attentat de Nice : Christian Estrosi va saisir le procureur après la diffusion de «messages ignobles»

A quelques jours du procès de l'attentat de Nice, survenu le 14 juillet 2016, Christian Estrosi a annoncé ce dimanche 28 août qu’il allait «saisir le procureur» après la diffusion de «messages ignobles faisant référence [au drame] sur les réseaux sociaux».

Une décision annoncée sur Twitter. Christian Estrosi, le maire de la ville de Nice, a annoncé, ce dimanche sur Twitter, qu'il allait saisir le procureur de la République après la diffusion de «messages ignobles faisant référence à l’attentat» du 14 juillet 2016 à Nice, et ce à quelques jours de l'ouverture du procès.

Le maire de Nice a appuyé sa décision en repartageant lui-même un des messages en question. Dans ce message, on peut voir une photo du camion ayant tué 86 personnes et blessé plus de 400 autres, le soir du 14 juillet sur la promenade des Anglais. Et en guise de légende, on peut lire ce message : «Nissa merdaaaa - 80 fachos disparus».

A quelques jours du début du procès, des messages ignobles faisant référence à l’attentat de #Nice06 sont diffusés sur les réseaux sociaux. Nous allons saisir le procureur. j’en appelle à la responsabilité des diffuseurs.



Ainsi, Christian Estrosi, dont la pensée va «aux victimes et à leurs proches», en appelle à «la responsabilité des diffuseurs».

Le procès de l’attentat de Nice doit s'ouvrir le 5 septembre prochain et doit durer plus de trois mois.