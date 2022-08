François Hollande va doubler un personnage dans la série d'animation «Silex and the City»

L'ex-président de la République va prêter sa voix pour la saison 6 de «Silex and the City», une série d'animation diffusée sur Arte et adaptée de l'œuvre du dessinateur Jul. Il jouera au côté de sa femme, Julie Gayet.

La voix d'un président. C'est ce que vous pourrez entendre dans la prochaine saison de «Silex and the City», une série d'animation adaptée de la bande dessinée éponyme de Jul. L'œuvre satirique suit les Dotcom, une famille vivant à l'époque du Paléolithique.

Dans une interview donnée à nos confrères de la Charente Libre, François Hollande a confirmé sa participation, au côté de sa femme Julie Gayet. «Il me l'avait déjà demandé depuis plusieurs années. J'avais décliné parce que ce n'était pas le moment. Là, il m'a demandé de faire pendant quelques minutes une voix», a expliqué l'ancien chef de l'État.

pas une première apparition à l'écran

François Hollande était d'ailleurs présent, accompagné de Julie Gayet, au Festival du film francophone d'Angoulême, dont le palmarès a été remis ce dimanche.

«Je connais Jul depuis longtemps, c'est un habitué du festival d'Angoulême, pas simplement cinématographique, mais aussi du festival de la bande dessinée. C'est un très grand auteur», a déclaré l'ancien président de la République à cette occasion.

Comme le détaille Pure Médias, plusieurs personnalités politiques ont déjà collaboré avec l'artiste pour «Silex and the City». C'est le cas d'Arnaud Montebourg, José Bové (dans son propre rôle), Frédéric Mittérand ou Anne Hidalgo.

Ce n'est pas la première fois que François Hollande apparaît à l'écran. Outre un très court caméo d'archives dans «Edge of Tomorrow», avec Tom Cruise, il était apparu dans «Le 15h17 pour Paris» de Clint Eastwood. Le réalisateur américain avait usé d'archives et de trucages pour donner l'impression que l'ancien président jouait une séquence du film.