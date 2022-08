Refus d’obtempérer dans l’Oise : un couple à moto et ses enfants âgés de 2 à 9 ans interpellés

Un couple à moto et ses trois enfants, âgés de 2 ans et demi à 9 ans et dépourvus de casques, ont été interpellés samedi à Saint-Leu-d’Esserent (Oise), après avoir commis plusieurs refus d’obtempérer.

Une scène à peine croyable. Un couple accompagné de ses trois enfants (des jumelles de 2 ans et demi ainsi que leur grand frère de 9 ans) a été appréhendé samedi par les gendarmes alors qu'ils circulaient à moto à Saint-Leu-d’Esserent (Oise).

La mère de famille et l’une de ses filles étaient sur un quad. A côté d’elles, se trouvaient sur une première moto, la sœur jumelle de la fillette accompagnée de son père. L'aîné de la fratrie conduisait quant à lui une deuxième moto. Aucun des enfants ne portait de casque de protection.

Avant d’être interpellé, ce cortège au profil inhabituel n’avait pas jugé bon de répondre favorablement aux injonctions de couper le moteur de leurs véhicules, lancées par les militaires.

Le père de famille a finalement été placé en garde à vue et devra répondre de plusieurs infractions, notamment celle de mise en danger de la vie d’autrui. «Il faut pénaliser les parents devant la justice et dans la prise en charge de leurs enfants», a déclaré le porte-parole Syndicat Indépendant commissaires de police, Matthieu Valet.

A l'inverse du quad qui était homologué, les deux motos ont été saisies et une série d’amendes a été dressée à l’encontre des deux parents.