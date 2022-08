L'imam Hassan Iquioussen, qui doit être expulsé, est en fuite

Alors que le Conseil d'État a validé ce mardi l'expulsion de l'imam Hassan Iquioussen, ce dernier est introuvable et est considéré ce soir comme étant en fuite.

Il est désormais inscrit au fichier des personnes recherchées (FPR). Après la décision du Conseil d'Etat confirmant son expulsion, la police s'est rendue ce mardi après-midi au domicile de l'imam Hassan Iquioussen, à Lourches près de Valenciennes (Nord), afin de l'interpeller et de l'expulser vers le Maroc. En vain, puisque le prédicateur n'y était pas.

Hassan Iquioussen est désormais considéré comme étant en fuite. Une source proche du dossier a évoqué l'hypothèse d'un départ en Belgique.

Désavouant le tribunal administratif de Paris, qui avait suspendu en urgence le 5 août l'expulsion de cet imam réputé proche des Frères musulmans, le Conseil d'Etat a estimé que cette décision de l'expulser vers le Maroc ne constituait pas «une atteinte grave et manifestement illégale à (sa) vie privée et familiale».

L'expulsion d'Hassan Iquioussen avait été annoncée quelques jours plus tôt, le 28 juillet, par le ministère de l'Intérieur. Ce dernier lui reprochait sa proximité avec les Frères musulmans et «un discours prosélyte incitant à la haine et la discrimination et porteur d’une vision de l’islam contraire aux valeurs de la République». Dans les faits, des propos jugés antisémites, favorables à la soumission des femmes aux hommes, ou encore pro-charia.