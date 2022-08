Michel Onfray : «Entre les blindés d'Emmanuel Macron et les délires mégalomaniaques de Jean-Luc Mélenchon, c’est difficile de pouvoir dire qu’on n'est pas d’accord»

Invité de La Matinale de CNEWS, ce mardi 30 août, le philosophe Michel Onfray est revenu sur la difficulté, selon lui, de tenir des opinions politiques différentes de celles d'Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon.

Le ton est donné. «Entre les blindés d'Emmanuel Macron et les délires mégalomaniaques de Jean-Luc Mélenchon, c’est difficile de pouvoir dire qu’on n'est pas d’accord», a lancé Michel Onfray, invité de La Matinale de CNEWS, ce mardi 30 août.

Interrogé sur la politique du président de la République, notamment sur la guerre en Ukraine et ses conséquences sur les Français, le philosophe a estimé que les Français n’avaient plus le choix de soutenir ou pas les décisions de l’exécutif et l’engagement aux côtés de l’Ukraine : «Les Français n’ont pas le choix. J’ai vu récemment qu’Emmanuel Macron avait acheté un nombre considérable de blindés pour le maintien de l’ordre. Quand on achète ce genre de matériel, c’est qu’on a l’intention de s’en servir. Cela veut dire qu’il va continuer à faire sa politique», a-t-il considéré.

Michel Onfray a aussi dénoncé le fait que le président puisse désormais «faire ce qu'il veut», pour reprendre la formule utilisée par Marisol Touraine lors de sa réélection au printemps dernier.

Le philosophe a par ailleurs estimé qu’avec la réélection d’Emmanuel Macron, les Français sont pris en étau. Ils ne peuvent plus que s’aligner sur la politique du président, ou rejoindre l’opposition du côté de la France insoumise. «Le peuple n’a pas le choix. Si le peuple descend dans la rue, il se fait tabasser par Macron et le pouvoir (…) ou alors les gens qui descendent dans la rue se font récupérer par Mélenchon qui veut absolument être calife à la place du calife», a-t-il affirmé.