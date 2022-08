La Poste : une nouvelle arnaque au faux avis de passage signalée sur les réseaux sociaux

Une nouvelle arnaque à travers un faux avis de passage de La Poste a été signalée sur Twitter. Celle-ci permet de voler les coordonnées bancaires des victimes en les invitant à aller sur internet pour confirmer la livraison de leur courrier.

Méfiance extrême. Après l’escroquerie au Compte personnel de formation (CPF) et les SMS frauduleux, une nouvelle arnaque a été signalée par un internaute ce dimanche 28 août sur le réseau social Twitter. Cette nouvelle escroquerie se base essentiellement sur un faux avis de passage de La Poste, très conforme à l’original, déposé dans la boîte aux lettres.

«Comme nombre de grandes entreprises, La Poste est victime de détournements de son image visant à tromper ses clients : des personnes malveillantes se font passer pour La Poste, ou utilisent son image, et vous exposent à des tentatives de fraude», a tweeté le compte de La Poste.

Ce faux avis de passage invite les «clients» à se connecter sur le site laposte.fr pour confirmer la «re-livraison» d’un courrier. Toutefois, le QR code visible sur l’avis de passage renvoie le client vers un site frauduleux créé spécialement pour accéder aux coordonnées bancaires des victimes via un formulaire rempli par les personnes concernées.

«Très facile d’y croire et finir par donner ses infos de carte de crédit», a écrit l’utilisateur de Twitter qui a lancé l'alerte.

Oh on dirait une belle arnaque sur le dos de La Posre (@lisalaposte comment on fait?. Reçu dans ma boîte. Très facile d’y croire et finir par donner ses infos de carte de crédit ! pic.twitter.com/5V6WlL43wI

— Flavio Perez (@flablog) August 28, 2022