Sondage : 93 % des Français approuvent la décision du Conseil d’Etat d’expulser l’imam Hassan Iquioussen

Un sondage CSA pour CNEWS, publié ce mercredi 31 août, révèle que 93 % des Français estiment «bonne» la décision du Conseil d’État d’expulser l’imam Hassan Iquioussen.

Un feu vert de la population presque unanime. Les Français sont à 93 % en accord avec la décision du Conseil d’Etat «d’expulser l’imam Hassan Iquioussen en raison d'un discours incitant à la haine et à la discrimination contraire aux valeurs de la République», selon un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, rendu public ce mercredi 31 août.

A l'inverse, seuls 7 % des sondés estiment mauvaise cette décision d'expulsion.

Pour rappel, le 3 août dernier, une enquête révélait que 91 % des Français étaient favorables à l’expulsion des imams de nationalité étrangère tenant des discours contraires aux valeurs républicaines françaises.

Réclamée par Gérald Darmanin, l’expulsion de l’imam Hassan Iquioussen avait été suspendue en urgence le 5 août dernier par le tribunal administratif de Paris. Ce mardi, le Conseil d’État a lui jugé que cette décision de le transférer vers le Maroc ne constituait pas «une atteinte grave et manifestement illégale à (sa) vie privée et familiale».

Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur s’était dans ce contexte félicité de ce qu’il a considéré être une «grande victoire pour la République».

Le Conseil d’Etat valide l’expulsion de M. Iquioussen qui tient et propage notamment des propos antisémites et contraires à l’égalité entre les femmes et les hommes. C’est une grande victoire pour la République. Il sera expulsé du territoire national. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 30, 2022

Gérald Darmanin avait également affirmé que l’imam Hassan Iquioussen tenait «depuis des années un discours haineux à l’encontre des valeurs de la France». En effet, dans ses prêches, ce dernier affirmait que c’est la charia, la loi islamique, qui doit diriger la vie privée et publique des musulmans.

Dans une de ses vidéos, il décrivait à ses troupes comment agir sur le long terme pour réussir à imposer des créneaux séparés hommes/femmes dans les piscines, ainsi que l’autorisation du burkini.

Reste que si le Conseil d'Etat a validé mardi l'expulsion décidée par Gérald Darmanin, l'imam Iquioussen reste introuvable et est même considéré comme étant en fuite. Il a de ce fait été inscrit au fichier des personnes recherchées (FPR). Lors d'un point presse, le préfet du nord, Georges-François Leclerc, a estimé que le scénario le plus probable est celui «d'une fuite en Belgique».

Cependant, dans l'après-midi de mercredi, le Maroc a suspendu le «laissez-passer consulaire» qu"il avait délivré le 1er août afin de permettre son expulsion par la France vers ce pays, a indiqué l'AFP, confirmant une information d'Europe 1.

INFO Service PJ d'⁦@Europe1⁩ - Hassan #Iquioussen : le Maroc suspend le laissez-passer consulaire permettant son expulsion https://t.co/RSPIjklNyo — Victor Chabert (@victorchabert1) August 31, 2022

Les plus âgés et la droite en accord (quasi) total

Autre enseignement de l'enquête, concernant l'âge des personnes interrogées, les sondés âgés de plus de 50 ans constituent la classe d'âge le plus en accord avec le choix du Conseil d’Etat d’expulser l’imam Iquioussen. Dans l'ensemble, ils sont en effet 97 % à juger «bonne» la décision de la plus haute juridiction administrative du pays.

A contrario, si 77 % des Français qui ont entre 18 et 24 ans estiment également «bonne» la décision du Conseil d'Etat, 17 % - soit près d'un jeune sur deux - la jugent «mauvaise».

En ce qui concerne la proximité politique, les sympathisants de la France insoumise ou de la gauche radicale sont les moins en accord avec la décision du Conseil d’État (80 %). Pour autant, De ce côté de l’échiquier politique, les Français proches d’Europe Écologie-Les Verts approuvent, eux, à 100 % la décision des sages.

Au centre, les partisans de Renaissance (ex-LREM), sont aussi à 97 % à la soutenir. Un score égal à ceux des sympathisants des Républicains qui ont également approuvé le choix du Conseil d’État, soit plus que ceux du Rassemblement national (93 %). Les tenants du parti Reconquête, comme les écologistes, sont eux entièrement d’accord avec la décision d’exclure l’imam Hassan Iquioussen (100 %).

Par ailleurs, si cette affaire a beaucoup fait parler, Hassan Iquioussen n’est pas le seul imam à être dans l’œil de la justice. Mohamed Tataiat, imam algérien accusé d'avoir réalisé un prêche contre les juifs en 2017 à Toulouse, a été condamné en appel ce mercredi à quatre mois de prison avec sursis a-t-on appris ce mercredi.

Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne les 30 et 31 août, sur un échantillon représentatif de 1.002 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.