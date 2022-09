«Oui pub» : tout savoir sur le nouveau dispositif anti prospectus expérimenté dès cette rentrée

A partir de ce jeudi 1er septembre, le dispositif «Oui pub» entre en vigueur dans certaines zones de France métropolitaine. Le but : lutter contre le gaspillage de papier.

un nouvel autocollant sur les boîtes aux lettres

Fini le «stop pub», place au «Oui pub». Dans plusieurs zones tests de France, il faudra désormais apposer un autocollant «Oui pub» pour signifier que l'on souhaite continuer à recevoir de la publicité papier.

En cas d'absence de l'autocollant, aucun prospectus ne devra être glissé dans la boîte aux lettres.

un test de trois ans dans 15 zones de France

L'expérimentation commence ce 1er septembre 2022 dans 13 zones de France dont les villes de Bordeaux, Agen, Nancy ou encore Grenoble. Deux autres zones viendront se rajouter au dispositif le 1er février 2023 : Troyes et Dunkerque.

Au total, 2,6 millions de Français sont concernés par cette expérimentation qui va durer trois ans. A la fin de celle-ci, un comité d'évaluation se réunira pour «évaluer l’impact de l’expérimentation sur la production et le traitement des déchets papier, ses conséquences sur l’emploi, sur les secteurs d’activité concernés, sur les comportements des consommateurs, mais aussi sur les éventuelles difficultés de généralisation d’une telle mesure», précise le ministère de l'écologie.

une idée de la convention citoyenne pour climat

La mise en place du dispositif a été votée dans le cadre de la loi «Climat et résilience» d'août 2021, à partir d'une idée de Convention citoyenne pour le climat (CCC). Le but, selon le ministère de l'écologie : «tendre vers une publicité moins subie» et «réduire le gaspillage».

L'autocollant «Oui pub» pourrait progressivement remplacer le «Stop pub», créé en 2004 pour, à l'inverse, signifier qu'on ne souhaitait pas recevoir de prospectus non adressés.

Selon la plate-forme Stoppub.fr, l’équivalent de 12 millions d’arbres est nécessaire pour fabriquer les prospectus distribués chaque année dans nos boîtes aux lettres.