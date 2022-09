Rentrée 2022 : programme, évaluations, protocole sanitaire… Tout ce qui change à l’école

L’heure de la rentrée a sonné pour quelque 12 millions d’élèves ce jeudi. Une rentrée marquée par plusieurs nouveautés, tant dans les programmes scolaires que l’organisation des cours.

un Protocole sanitaire réduit au maximum

Le ministère de l’Éducation nationale et les syndicats ont dévoilé la semaine dernière le protocole sanitaire qui s’appliquera dès aujourd’hui dans les écoles. Au regard d'une situation sanitaire, à date, favorable, il est sans surprise à son niveau le plus faible, le niveau «socle».

Le masque n’est plus obligatoire, ni pour les élèves, ni pour les enseignants, tous les cours se feront en présentiel, et aucune jauge ne sera appliquée dans les salles de classe.

Ce protocole sera cependant amené à évoluer en cas de dégradation des indicateurs de l'épidémie de Covid-19.

30 minutes de sport par jour

Grande nouveauté de cette rentrée 2022 : l’introduction d’une séance de sport quotidienne de trente minutes pour les élèves de primaire. Une façon de promouvoir le sport à l’approche des Jeux olympiques de Paris 2024. Ces trente minutes de sport s’ajouteront aux trois heures d’éducation physique obligatoires.

Il s’agit pour les élèves de bouger et d’éviter la sédentarité à travers des «pratiques ludiques». La tenue sportive n’est par exemple pas nécessaire pour ces «30’APQ» (trente minutes d’activité physique quotidienne). Cela peut se traduire par de la course à pied, des sauts ou de la danse, qui peuvent se pratiquer aussi bien dans la cour que dans une salle de classe. Les établissements sont libres d'organiser ces temps d'activités comme ils le souhaitent.

Retour des mathématiques en tronc commun

C’était l’une des grandes demandes des professeurs de lycée : le retour des mathématiques dans le tronc commun en classe de Première. Depuis la mise en place de la réforme du baccalauréat en 2018, et la disparition des filières S, ES et L, seuls les élèves qui choisissent les mathématiques en tant que spécialité – et choisissent donc de passer cette matière au bac – suivent des cours de mathématiques. Pour les autres, elles avaient complètement disparu de leur emploi du temps.

Face au constat du niveau de mathématiques en baisse, et que de moins en moins d’élèves, et notamment de moins en moins de filles, décident de suivre cet enseignement, le gouvernement a décidé de les réintroduire, mais uniquement de manière optionnelle.

Les élèves de Première pourront donc choisir de suivre un enseignement d’une heure et demie par semaine, afin de consolider leurs notions. Ces élèves pourront ensuite décider de conserver l’option mathématiques complémentaires en Terminale ou pas.

Expérimentation de nouvelles évaluations de rentrée

De nouvelles évaluations seront testées en ce début d’année scolaire pour les élèves de CM1 et de 4e, en français et en mathématiques. Ce type d’évaluation de début d’année a déjà été généralisé en CP, CE1, 6e et en Seconde, mais le gouvernement souhaite les tester sur d’autres classes avant une potentielle généralisation l'année prochaine.

Ces évaluations de début d’année seront donc testées sur 15.000 élèves de CM1 provenant de 436 écoles différentes du 12 au 25 septembre, et sur 25.000 élèves de 4e dans 980 collèges, du 12 septembre au 14 octobre. La liste des écoles concernées n'a pas encore été communiquée.