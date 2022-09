Sondage : 62 % des Français ne font pas confiance à Pap Ndiaye en tant que ministre de l'Education nationale

Un sondage CSA pour CNEWS, publié ce jeudi 1er septembre, jour de rentrée scolaire, indique que 62 % des Français ne font pas confiance à Pap Ndiaye en tant que ministre de l’Education nationale et de la jeunesse.

Un ministre contesté. 62 % des Français montrent leur inquiétude quant aux engagements du ministre de l’Education nationale et de la jeunesse Pap Ndiaye, selon un sondage CSA pour CNEWS rendu public ce jeudi.

A l'approche de la rentrée scolaire, les sondés ont affirmé à 24 % qu’ils ne font «pas du tout» confiance à Pap Ndiaye. Ils sont également 38 % à ne «plutôt pas» accorder leur confiance au ministre. En parallèle, 5 % des Français sondés accordent «tout à fait» du crédit au ministre de l’Education nationale contre 33 % «plutôt».

Les plus jeunes n’y croient pas

Les résultats détaillés de cette enquête montrent que la catégorie de personnes ayant la moins confiance en Pap Ndiaye en tant que ministre de l’Education nationale est celle des 18-24 ans (avec 70 % de «non»). Elle est suivie des 35-49 ans et des 50-64 ans (tous les deux 63 % de «non») et enfin des 25-34 ans (62 % de réponses défavorables).

Concernant la proximité politique des personnes interrogées, les sympathisants du parti présidentiel Renaissance (ex-LREM) sont ceux qui font le plus confiance au ministre avec 73 % de «oui».

A gauche, les résultats sont plutôt mitigés. En effet, si les Insoumis et les partisans de la gauche radicale ne croient pas en Pap Ndiaye (respectivement 68 % et 66 %), les socialistes, eux, gardent de l’espoir. Ils sont 54% à faire confiance au ministre de l’Education nationale.

Du côté de la droite, le score atteint 92 % de réponses défavorables chez les sympathisants de Reconquête. De même, les partisans du Rassemblement national et des Républicains indiquent ne pas avoir foi en Pap Ndiaye (81 % et 71 %).

Une nouvelle année sous tension

Contrairement aux deux années précédentes, les quelque douze millions d’élèves ainsi que les professeurs ne porteront pas le masque, cette année, en raison de l’accalmie sur le front du Covid-19.

Toutefois, le ministre de l’Education Pap Ndiaye a reconnu que cette rentrée, sa première en tant que ministre, se ferait dans «un contexte de tension inédite pour le recrutement des professeurs», mais s'est voulu rassurant, promettant à plusieurs reprises qu'il y aurait «un professeur devant chaque classe dans toutes les écoles de France».

Pour pallier le manque des professeurs, le ministre a récemment annoncé le recrutement de 3.000 enseignants contractuels formés en quelques jours avant de se retrouver face à une classe.

Sur la question des rémunérations des professeurs, inférieures à la moyenne de l'OCDE et levier pour recruter davantage, le ministre a précisé mardi qu'«il est clair qu'un débutant ne peut pas gagner plus qu'un professeur qui a une dizaine d'années d'expérience». «Il faut donc aussi toucher au milieu de carrière de manière à ce qu'il y ait une revalorisation attractive», a-t-il poursuivi.

Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne les 30 et 31 août, sur un échantillon représentatif de 1.002 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.