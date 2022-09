Dominique Reynié : «À travers cet enjeu de la sécurité, les Français ressentent le délitement de la souveraineté nationale»

Invité ce vendredi 2 septembre dans La Matinale, Dominique Reynié, directeur général de Fondapol, est revenu sur l'augmentation de la délinquance en France et sur l'agression de l'octogénaire survenue lundi à Cannes. Il regrette le sentiement d'insécurité des Français.

Les Français se sentent-ils en sécurité ? Invité de La Matinale de CNEWS ce vendredi, le directeur général du think thank Fondapol, Dominique Reynié, s'est exprimé sur ce sujet qu'il juge «majeur».

Il a ainsi évoqué l'agression d'une femme de 89 ans à Cannes (Alpes-Maritimes) par trois mineurs, placés en garde à vue. «Dans la déclaration des Droits de l'Homme, la sécurité est l'un des premiers droits accordés aux humains», a souligné le politologue et membre des Républicains.

«Cela met en cause deux dimensions : d'abord la souveraineté démocratique, le peuple français veut la sécurité, mais aussi la souveraineté étatique. L'Etat ne parvient pas à faire respecter les règles et les lois», a pointé Dominique Reynié au micro de Laurence Ferrari. «Donc, c'est une vraie crise nationale, les Français ressentent le délitement de la souveraineté nationale, de l'Etat, et peut-être même du pays !», a-t-il martelé.

Pour remédier à ce problème, Dominique Reynié recommande de s'emparer du sujet de la sécurité. Un thème qui a la réputation de «manquer d'élégance» selon lui, mais qu'il juge «majeur». «Il est temps que ce sujet légitime soit l'objet prioritaire de nos gouvernants».

Pour rappel, la sécurité est l'un des enjeux ayant le plus influencé les Français au moment de voter lors de l'élection présidentielle, selon un sondage OpinionWay pour CNEWS réalisé en avril. 35% des sondés l'ont cité comme étant l'une de leurs priorités pour choisir un candidat. La sécurité se trouve tout de même loin derrière la protection sociale (47%) et le pouvoir d'achat (60%).