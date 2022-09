L'édito d'Agnès Verdier-Molinié : «Le scandale nucléaire français»

Un véritable gâchis. La France avec ses 56 réacteurs nucléaires avait toutes les cartes en main pour survoler les crises énergétiques et pour passer le cap de la voiture électrique dans les prochaines années. Suite à un enchainement de décisions délétères, nous sommes aujourd’hui en train de parler, ni plus ni moins, que de rationnement et de coupures de courant à venir. À quand les tickets de rationnement et les sanctions si on consomme trop d’énergie ? À quand le grand «confinement énergétique»? Cela ressemble à un cauchemar.

Dire que c’est la conséquence de la guerre en Ukraine est mensonger. Nous en sommes là à cause d’une analyse erronée de l’ADEME et de RTE qui anticipaient que nous allions consommer moins d’énergie et d’électricité dans le futur.

Une conclusion étonnante alors que la transition vers les véhicules propres nous pousse vers l’électrique. La France est passée de gros exportateur à gros importateur. Et, dans les réacteurs qui nous restent, plus de la moitié sont actuellement à l’arrêt, seulement 24 sont en fonctionnement.

Notre puissance nucléaire disponible est actuellement de seulement 29 gigawatts. Elle pourrait atteindre 47 gigawatts en novembre/décembre. La mobilisation de tous les moyens de production disponibles (charbon, hydraulique y compris STEP, cogénération) pourrait apporter environ 26 gigawatts supplémentaires. Sauf nouvel aléa, on peut raisonnablement tabler sur une capacité de production de 73 gigawatts à la fin de l’année… ce dont les marchés doutent (pour mémoire le pic historique de consommation électrique est de 100,5 gigawatts en février 2012).

Ce projet de loi est tout bonnement sidérant, il porte uniquement sur l’accélération des énergies renouvelables et ce alors que cette loi pourrait, au moins, programmer la réouverture de Fessenheim. Certes, il faudrait 3 à 4 ans pour la remise en route de la centrale Alsacienne mais les champs d’éoliennes mettront 5 à 7 ans pour sortir de terre.

L’essentiel n’est-il pas de renouer avec un maximum d’indépendance énergétique le plus rapidement possible ? D’autant qu’EDF vient d’annoncer la prolongation de l'arrêt de tranches concernées par un problème de corrosion. Selon le nouveau calendrier, les réacteurs 1 et 4 de la centrale de Cattenom, en Moselle ne seront opérationnels que les 1er et 14 novembre. Le réacteur numéro 3 le 11 décembre et la tranche numéro 1 de la centrale de Penly le 23 janvier 2023…

Il faut donc lancer immédiatement une commission d’enquête parlementaire pour faire un point transparent et détaillé de la situation et accélérer les opérations de sécurisation pour remettre en fonctionnement plus tôt certains des réacteurs à l’arrêt. Mais pour ce faire, il faudrait une session parlementaire extraordinaire… ce à quoi l’exécutif se refuse.

Plutôt que de lancer le CNR… on ferait bien s’occuper du nucléaire ! Qui peut croire qu’un plan de sobriété établi au dernier moment et qui impose, aux ménages et aux entreprises, de moins consommer dans l’urgence ne va pas plomber une croissance déjà timide ? Qui peut croire que cela n’aura pas d’impact sur nos entreprises (surtout dans l’industrie) et sur l’emploi ?