Disneyland Paris : un homme placé en garde à vue après s'être masturbé dans une file d'attente

Un homme a été placé en garde en vue ce samedi 3 septembre, après avoir été surpris en train de se masturber dans une file d'attente du célèbre parc d'attractions Disneyland Paris.

Surpris en train de se masturber sous son pantalon, un jeune homme de 21 ans – qui se trouvait dans une file d'attente de Disneyland Paris entouré de plusieurs personnes dont des familles – a été interpellé et placé en garde à vue, ce samedi 3 septembre, en fin de journée, selon les informations du Parisien.

Une plainte a été déposée

C'est une mère de famille, choquée par ce qu'elle voyait, qui a prévenu la sécurité du parc d'attractions. Celle-ci a ensuite annoncé son intention de porter plainte. Quant au jeune homme, il a été immédiatement pris en charge par la sécurité, qui est intervenue sur place et l'a ensuite confié à la police.

Selon le Code Pénal, l'exhibition sexuelle est passible d’une amende de 15.000 euros et d’un emprisonnement d’un an. En outre, le juge peut aussi condamner la personne en question à verser des dommages et intérêts à la victime ayant subi des préjudices du fait de l’exhibition sexuelle.

De son côté, la direction de Disneyland Paris n'a pas confirmé si elle allait porter plainte, malgré la mauvaise publicité pour cet établissement familial, et n'a pas publiquement réagi. Une enquête a été ouverte, pour faire toute la lumière sur ce qu'il s'est passé.

Ce n'est pas la première fois que le célèbre parc d'attractions fait parler de lui. L'été dernier, une femme en train d'allaiter avait été priée par l'un des employés de Disneyland Paris de le faire ailleurs, alors que rien ne l'empêchait de le faire. La direction s'était ensuite platement excusée.

Plus récemment, c'est un autre employé qui avait créé la polémique alors qu'il était intervenu lors d'une demande en mariage devant le château, interrompant brutalement ce qui devait être un moment magique et unique, parce que le couple se trouvait dans une zone interdite. Gênée, la direction s'était également excusée.