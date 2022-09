Paris : Anne Hidalgo attendue à Matignon pour parler des sujets prioritaires

JO, crack, «dark stores» ou encore délinquance... S'il s'agit des priorités du nouveau préfet de police de Paris Laurent Nuñez, ce sont également les sujets sur lesquels la Première ministre Elisabeth Borne et la maire de Paris Anne Hidalgo ont prévu de plancher ce lundi 5 septembre.

Une réunion au sommet. Plus de 3 mois après la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon, Anne Hidalgo doit rencontrer celle qui fut sa très proche collègue, entre 2008 et 2013, lorsque la première était la directrice générale de l'urbanisme à la mairie de Paris et l'autre n'était autre que la première adjointe de Bertrand Delanoë.

Des enjeux d'ordre sécuritaires

Si les deux femmes se connaissent bien, elles auront à cœur d'afficher leur bonne entente sur des sujets d'autant plus importants pour la Ville de Paris qu'ils résonnent en écho dans la France entière. Parmi eux, les Jeux Olympiques de Paris 2024, l'impossible gestion des consommateurs et des dealeurs de crack ou encore la délinquance.

Et le moins que l'on puisse dire sur ces sujets est que la barre a été placée haute. Le 24 août dernier, à l'occasion du 78e anniversaire de la Libération de Paris, Gérald Darmanin s'est directement adressé à la maire de Paris Anne Hidalgo, ainsi qu'au nouveau préfet de police Laurent Nuñez, leur demandant «de gagner la bataille contre la délinquance et les trafics».

«L'ordre public à Paris, ce n’est pas simplement les manifestations, c’est aussi les points de deal qui empêchent une dame de rentrer chez elle, c’est aussi le vol d'une voiture qui empêche un employé d’aller travailler», s'est longuement exprimé le ministre de l'Intérieur, annonçant que les effectifs de la police parisienne allaient être «renforcés».

Mais pour la maire socialiste de Paris, qui ne partage pas la même inclination politique que les membres du gouvernement, il s'agira surtout de faire valoir son point de vue dans la mêlée. Car si le ministre de l'Intérieur semble avoir repris le dossier «sécurité des JO» en mains, c'est sans nul doute sur elle que le grand public tapera si quelque chose se passe mal.

Un arrêté qui passe mal

Autre sujet qui divise les deux équipes : celui des «dark stores». Fermement opposée à leur prolifération dans la capitale, l'équipe d'Anne Hidalgo a été particulièrement étonnée cet été de découvrir un projet d'arrêté qui vise, selon elle, à légaliser ce modèle commercial très controversé.

S'il était légalisé en l'état, l'arrêté permettrait en effet aux «dark stores» d'être considérés comme des lieux de commerce et d'artisanat à partir du moment où ils disposeraient d'un point de collecte pour le public, et ainsi d'être en règle avec le Plan local d'urbanisme (PLU) en vigueur.

Reste à l'édile parisienne de faire entendre ses arguments pour l'éviter. En attendant, l'exécutif avait promis, après la polémique, de «poursuivre la consultation» avec les parties prenantes, et s'était montré favorable à ce que les maires puissent «interdire, ou pas, un dark store dans un quartier».