Une surmortalité constatée en juillet en France par l’Insee

D’après des données publiées le vendredi 2 septembre par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), 1.750 personnes sont mortes chaque jour au mois de juillet 2022. Un chiffre nettement en hausse par rapport à juin 2022 et à l'année 2019.

Une surmortalité liée à la canicule estivale. D’après un bulletin de l’Insee publié le 2 septembre, le nombre de décès moyen par jour a atteint 1.750 en juillet, après 1.610 en juin. Les différents épisodes caniculaires de cet été n’y seraient pas étrangers.

«Le niveau élevé des décès toutes causes confondues en juillet 2022 s’explique vraisemblablement par la vague de chaleur survenue à la mi-juillet, après un premier épisode de canicule dès la mi-juin», a en effet confirmé l’Institut.

Afin de suivre l’évolution de la mortalité en France, l’organisme a privilégié la comparaison avec l’année 2019, période sans épidémie de Covid-19. Ainsi, le nombre total de décès en juillet 2022 est en hausse de 13% par rapport à juillet 2019. Sur une plus grande période, du 1er janvier au 22 août 2022, 426.671 décès ont été recensés soit 7,9% de plus qu’en 2019. Si ces chiffres sont pour l’heure provisoire, ils risquent d’être prochainement «révisé à la hausse», prévient l’Insee.

Du 01/01 au 22/08/2022, 426 671 décès, toutes causes confondues, sont enregistrés en au 02/09/2022, soit 7,9 % de + qu’en 2019 (+ 31 097 décès). Ce nombre est encore provisoire et sera révisé à la hausse dans les prochaines semaines https://t.co/MgFtMqGe6B — Insee (@InseeFr) September 2, 2022

Un premier pic de décès dès le mois de juin

Cet été, les Français ont dû faire face à trois épisodes de canicule successifs. Le premier qui s’est étalé du 15 au 22 juin a été particulièrement éprouvant pour les personnes les plus âgées et les plus fragiles.

D’après l’Insee, «la chronique des décès toutes causes confondues» révèle ainsi un premier pic de décès autour du 19 juin avec 1.755 personnes décédées ce jour-là.

Outre les données de surmortalité relatives à la temporalité, l’institut de statistiques a fourni une analyse par région et par département. Un bilan plus spécifique sera toutefois publié par Santé Publique France courant septembre.

Ce dernier prendra en compte l’ensemble des vagues de chaleur de l’été 2022 ainsi que l’épidémie simultanée de Covid-19.