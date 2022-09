Circulation sur l'île de la Cité, accès au tribunal... Comment va se dérouler le procès de l’attentat de Nice à Paris ?

Quelques mois après le procès des attentats du 13-Novembre, le Palais de justice de l'Ile de la Cité, à Paris, accueille à partir de ce lundi 5 septembre un autre grand rendez-vous judiciaire en son sein : celui de l'attentat de Nice, qui a fait 86 morts et plus de 400 blessés.

Ce lundi, débute au Palais de Justice de l'Ile de la Cité, en plein cœur de Paris, le procès de l'attentat de Nice. Là, la grande salle d'audience éphémère – imaginée pour les grands procès – pourra à nouveau accueillir jusqu'à 550 personnes en même temps, sur déjà plus de 865 personnes constituées parties civiles.

Des audiences du mardi au vendredi

Les audiences y auront lieu toute la journée, le matin puis l'après-midi, du mardi au vendredi, contrairement à ce qui avait été décidé pour le procès du 13-Novembre, lors duquel celles-ci ne se déroulaient que l'après-midi. A noter qu'il n'y aura pas d'audience le lundi.

Pour autant, l'organisation générale du procès reprendra les codes de celui du 13-Novembre, puisque seules les personnes accréditées pourront accéder à la salle d'audience «grand procès» de Paris. Mais 200 autres places seront disponibles pour la presse et le public.

Les consignes sont néanmoins plus simples pour circuler autour du Palais de Justice, puisque la circulation ne sera fermée ni aux voitures, ni au public – comme ce fut le cas pour le procès du 13-Novembre – et il sera donc possible d'emprunter le boulevard du Palais (1er), et de traverser l'Ile de la Cité.

Le quartier – qui abrite la préfecture de police de Paris – sera tout de même sous haute surveillance, avec un renforcement policier durant tout le procès, qui doit durer jusqu'au 16 décembre. Une date qui pourrait évidemment être repoussée si besoin. Le Covid-19 avait par exemple contraint de mettre en pause le procès à plusieurs reprises, dont le délibéré avait finalement été prononcé le 29 juin, au lieu du 25 mai.