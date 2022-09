Essonne : le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky s'offre le château du Marais pour 43 millions d'euros

Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, avocat et homme d'affaires ayant fait fortune dans le domaine de l'énergie d'origine fossile, vient de débourser 43 millions d'euros pour s'offrir le château du Marais, situé au Val-Saint-Germain, en Essonne (91), afin de le transformer en hôtel de luxe.

Un ambitieux projet. Connu en France pour avoir investi dans les médias (Le Monde, Elle, Marianne...), Daniel Kretinsky s'attaque aujourd'hui à un autre domaine, celui de l'hôtellerie, en achetant le château du Marais. Un petit bijou de l'époque Louis XVI, daté du XVIIIe siècle et situé en Essonne, près des forêts de Rambouillet et de Dourdan à une quarantaine de kilomètres au sud de Paris.

Un hôtel de luxe et un centre équestre

Car c'est bien en hôtel de luxe, selon les informations du Monde, que l'homme d'affaires souhaiterait transformer ce château qui possède plus de 100 pièces et affiche un miroir d'eau de 550 mètres de long qui lui vaut le surnom de «Petit Versailles». Le milliardaire tchèque pourrait également y développer des activités équestres dans le parc de 35 hectares.

Une nouvelle bien accueillie par Serge Deloges, le maire de cette commune de 1.500 habitants, qui y voit le moyen de relancer l'économie autour de chez lui. «Il va y avoir 4 ans de travaux pour transformer un bâtiment comme ça en hôtel de luxe. Ca va faire du travail pour les artisans locaux et, quand ça sera ouvert, on peut espérer que ça crée des emplois dans les environs, dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration», s'est-il réjoui.

Si l'entourage de Daniel Kretinsky n'a pas souhaité commenter cet investissement immobilier, le maire de la commune a confirmé l'information, expliquant que les anciens propriétaires – les familles Frotier de Bagneux et de Pourtalès – s'étaient résolus à vendre leur bien, devenu trop cher à entretenir. Selon l'agence Bloomberg, le montant de la transaction serait de 43 millions d'euros.