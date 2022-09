Journées parlementaires : le parti présidentiel Renaissance fait sa rentrée

A partir de ce mardi 6 septembre, et pour deux jours, le groupe Renaissance à l’Assemblée nationale et le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants au Sénat organisent leurs Journées Parlementaires. Celles-ci auront lieu sur le Campus Renaissance en Seine-et-Marne.

Les vacances, c’est «finito» pour les marcheurs. Le Parti présidentiel Renaissance (ex-LREM) et le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants (RDPI) au Sénat organisent, aujourd'hui et demain, des journées parlementaires au Camus Renaissance en Seine-et-Marne.

Ces journées seront l’occasion pour l'ex-LREM de «s’enrichir des meilleures expertises de spécialistes, afin de préparer le travail parlementaire». «Ces premières Journées parlementaires de la législature nous permettront de travailler sur les thématiques majeures autour desquelles nous devons nous mobiliser pour la réussite de ce quinquennat et pour l’avenir de la France», a expliqué le groupe parlementaire Renaissance dans un communiqué.

D’ailleurs, ce sont la députée des Yvelines et Présidente du Groupe Renaissance à l’Assemblée nationale Aurore Bergé, le ministre chargé des relations avec le Parlement Franck Riester et la Présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet qui donneront le coup d’envoi des Journées parlementaires à 13h30.

Pour le parti présidentiel à l’Assemblée, ces journées seront une occasion de se confronter et dialoguer avec des acteurs clés. «Les parlementaires se divisent dans trois salles différentes d’atelier pour échanger ensemble et avec un expert pour travailler sur le fond. A la fin de ces ateliers d’arts, on refait une plénière pour faire un récapitulatif de tout ce qui vient de se dire», a indiqué le groupe parlementaire de Renaissance à CNEWS.

Renaissance joue la carte de l’expertise

Concernant les invités, aucun élu ni personnalité politique ne sera présent. Le groupe parlementaire du Parti présidentiel a joué, cette fois, la carte de l’expertise. Parmi les spécialistes, on retrouve la climatologue Valérie Masson-Delmotte, le chercheur Pierre-Marie Aubert ou encore le Vice-Président de la FNSEA Luc Smessaert.

«Le but est de ne pas avoir forcément quelque chose avec des élus et des personnalités politiques mais bien des personnes expertes dans leur sujet pour travailler le fond», affirme-t-on.

«C’est totalement voulu, assume-t-on chez les marcheurs. Nous avons voulu voir cela comme un temps de travail sur le fond afin que les députés et sénateurs ressortent de ces deux jours avec plus d’informations sur les thématiques que l’on a sélectionnées qui seront les priorités du quinquennat notamment sur la transition énergétique et écologique puisque le Sénat va commencer par la loi transition énergétique», a ajouté le groupe parlementaire de Renaissance.

Des thématiques «macronistes»

Parmi les thématiques choisies, on retrouve le Travail et le plein-emploi, la souveraineté de la France et de l’Union européenne, la transition écologique et la démocratie.

«Ce sont les quatre thématiques principales qui étaient ressorties lors de la campagne d’Emmanuel Macron pendant la Présidentielle et les législatives. Ce seront aussi les quatre thématiques principales du Conseil municipale de la refondation que le président a déjà annoncé», explique Renaissance.

«Ces thématiques englobent une large partie des attentes des Français puisque typiquement la souveraineté de la France et de l’Union européenne impactent fortement la sécurité. Le travail et le plein-emploi impactent également le pouvoir d’achat. Ce sont des thématiques assez générales et qui englobent beaucoup de préoccupations».

«Nous avons choisi ces thématiques car elles sont très large et nous permettent de couvrir beaucoup de sujets», conclut Renaissance.

À noter que la Première ministre, Élisabeth Borne, prendra la parole mercredi 7 septembre pour clôturer les Journées parlementaire de Renaissance.