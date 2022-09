La justice examine ce mardi la demande de blocage de 5 sites pornographiques accessibles aux mineurs, faite par le régulateur des médias.

Faire le nécessaire pour empêcher les mineurs d’accéder à leurs contenus. Cinq sites pornographiques sont convoqués ce mardi devant le tribunal judiciaire de Paris car leur consultation serait trop facile pour le jeune public.

La justice pourrait décider du blocage de ces sites, comme l’a précisé RTL, sur demande de l’Arcom (ex-CSA), régulateur français de l'audiovisuel et du numérique.

En décembre dernier, le régulateur avait exhorté cinq autres sites pornographiques -Pornhub, Tukif, Xhamster, Xvideos, Xnxx- de se conformer à la réglementation française. Il avait ensuite saisi la justice début mars pour demander leur blocage, faute de réaction des sites concernés.

Au mois de mai, l'examen par la justice avait été reporté en raison du dépassement d'un délai dans une procédure initiée par l'Arcom.

Saisi en 2020 par trois associations - l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique (Open), l'Union nationale des associations familiales (Unaf) et le Conseil français des associations pour les droits de l'enfant (Cofrade) - le CSA avait mis en demeure fin 2021 les éditeurs de Pornhub, Tukif, Xhamster, Xnxx et Xvideos «de se conformer à l'obligation légale» de bloquer l'accès des mineurs à leurs contenus, dans un délai de quinze jours.

Deux autres sites, YouPorn et Redtube, ont également été mis en demeure en avril par l'Arcom d'empêcher leur accès aux mineurs, et pourraient faire partie d'une prochaine procédure.

Depuis la loi du 30 juillet 2020 sur les violences conjugales, le régulateur peut mettre en demeure des sites pornographiques de prendre des mesures pour interdire leur accès aux mineurs, comme instaurer une vérification de l'âge, et à défaut se tourner vers le président du tribunal judiciaire de Paris pour ordonner leur blocage.

Cette même loi précise que les sociétés concernées ne peuvent s'exonérer de leurs responsabilités en se contentant de demander à un internaute s'il est majeur.

Pornhub et Xhamster, établis à Chypre, appartiennent au géant du porno MindGeek, également propriétaire de YouPorn, qui est domicilié juridiquement au Luxembourg. Xvideos et Xnxx sont quant à eux installés en République tchèque et Tukif au Portugal.