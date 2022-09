L'édito de Gauthier Le Bret : «Présidence du RN, un duel entre Jordan Bardella et Louis Aliot»

Dans son édito de ce mercredi 7 septembre, Gauthier Le Bret revient sur le duel qui oppose Jordan Bardella à Louis Aliot pour la présidence du RN.

On me confiait hier dans son entourage qu'on misait sur un résultat 60% contre 40 en faveur de Jordan Bardella, qui a commencé à dévoiler son organigramme dans les colonnes du point hier s'il était élu. Mais aussi la création d'une école des cadres objectif former la nouvelle génération pour être en ordre de bataille pour les municipales et 2027.

Jordan Bardella se prépare pour 2027 ?

Nul doute que dans le clan Aliot, on lui reprochera de rouler pour lui. Car c'est la petite musique installée par quelques soutiens de Louis Aliot : Jordan Bardella se préparerait pour 2027. Et si il est à la tête du parti, ce serait plus compliqué de l'arrêter : «arrêtez de croire ces quelques off», s'est agacé Jordan Bardella lors de son interview de rentrée.

Il jure qu'il veut voir Marine Le Pen candidate en 2027, il n'a pas que des amis notamment du côté d'Henin Beaumont où d'ailleurs il n'a pas mis les pieds pendant la campagne présidentielle. On reproche notamment au jeune député européen de 27 ans, hormis sa folle ascension, sa ligne trop identitaire, trop proche de celle d'Eric Zemmour. Il ne parlerait pas assez du quotidien des Français et trop d'immigration.

Avant les législatives, Marine Le Pen défendait en off devant les journalistes Jordan Bardella expliquant qu'elle avait pris le créneau du pouvoir d'achat et lui celui de l'immigration et de l'insécurité, à sa demande. La présidente du groupe RN à l'Assemblée, qui espérait qu'un bon score aux législatives calmerait les tensions.

MARINE LE PEN REFUSE DE PRENDRE PARTI

Le risque avec une élection interne c'est qu'elles explosent au grand jour, des tensions. Mais pour le moment hormis ces quelques off des entourages, on est très très loin d'une guerre fratricide, façon UMP : Jean-François Copé et François Fillon

Oui et d'ailleurs elle prend le soin de ménager tout le monde. Lors de son discours de rentrée la semaine prochaine, à Agde, Jordan Bardella et Louis Aliot seront tous deux invités à s'exprimer avant elle.

Le nouveau patron du RN sera connu le 5 novembre prochain. C'est la première fois que le parti ne sera pas dirigé par un Le Pen