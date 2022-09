Météo : 13 départements en vigilance orange pluie-inondations et orages

La vigilance orange pluie-inondations et orages a été étendue à 13 départements ce mercredi 7 septembre, a annoncé Méteo-France dans son dernier bulletin prévisionnel.

L'épisode pluvio-orageux persiste sur le sud et le centre du pays. Selon le dernier bulletin de Météo-France, 13 départements sont actuellement en vigilance orange pluie-inondations et orages ce mercredi. Sont concernés : l'Ain, le Rhône, la Loire, l'Isère, la Drôme, l'Ardèche, la Haute-Loire, le Vaucluse, le Gard, l'Hérault, Bouches-du-Rhône, les Alpes-de-Haute-Provence et le Var.

Le Gard avait été placé quelques heures en alerte rouge pluie-inondations dans la nuit. Nîmes, en particulier, a été touché par de très fortes pluies, qui ont provoqué de nombreux débordements d'eau.

Selon Météo-France, «les quantités de précipitations ont été très importantes dans les régions alentours (plus de 100 mm en une heure) et Montpellier (plus de 70 mm en une heure).

L'activité orageuse principale dans le sud-est devrait progressivement se déplacer en mer tandis que d'autres forts orages toucheront les départements du centre-est.