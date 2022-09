Conseil national de la refondation : qui y participe ?

Le Conseil national de la refondation (CNR) est lancé ce jeudi 8 septembre par Emmanuel Macron. À l'origine de cette initiative, qu'il avait annoncée début juin, le président devra composer avec un bon nombre de désistements des partis de l'opposition, mais aussi de plusieurs syndicats.

Emmanuel Macron entend rassembler malgré les absents. Ce jeudi, à partir de 9h30, le président de la République va lancer le Conseil national de la refondation à Marcoussis (Essonne), et par extension, détailler les différents axes politiques de son second quinquennat. Les thématiques de l'accès aux soins, que le président compte mettre au coeur du débat, du travail et de plein-emploi, la souveraineté de la France et de l’Union européenne, la transition écologique et la démocratie seront au programme de ce rendez-vous, qui n'a pourtant pas été coché dans tous les agendas.

partis politiques

Renaissance et le MoDem seront évidemment présents ce jeudi. D'ailleurs, le leader du MoDem François Bayrou occupera le siège de secrétaire général du CNR.

Le parti Horizons, autre force de la majorité présidentielle, sera représenté par Stéphanie Guiraud Chaumeil, son président Edouard Philippe étant en déplacement au Canada.

Du côté de l'opposition, les Républicains, le Rassemblement national, le Parti socialiste, Europe Ecologie-Les Verts, le Parti communiste et La France insoumise ont expressément rejeté l'invitation du président.

Gérard Larcher, président LR du Sénat, a même adressé un courrier à Emmanuel Macron pour lui faire part de sa non-venue, d'après nos confrères de FranceInfo.

élus locaux

Boudant dans un premier temps l'événement, les élus locaux seront bien représentés ce jeudi à Marcoussis, après avoir obtenu des garanties d'Emmanuel Macron. Ce dernier a reçu à l'Elysée les principales associations, qui s'étaient inquiétées du rôle du CNR et de son impact sur les élus, dans le but de les rassurer.

«Nous avons convenu que l'on ait deux fois par an des rendez-vous de travail avec le président de la République pour faire en sorte que les réponses apportées à nos concitoyens soient plus rapides et plus adaptées», avait expliqué Carole Delga, la présidente de Régions de France, en sortie de réunion avec Emmanuel Macron.

La présidente de Régions de France sera donc présente au CNR, aux côtés de David Lisnard, président de l'Association des maires de France, et de François Sauvadet, président de l’Assemblée des départements de France (AdF). L'association des maires ruraux (AMFR), l'association des petites villes de France (APVF) ou encore France Urbaine (métropoles) seront aussi représentées.

syndicats

Parmi les syndicats présents ce jeudi, on compte la CFDT (Confédération française démocratique du travail), qui prendra part au Conseil, à l'inverse de FO ou de la CGT (Confédération générale du travail), qui ne veut pas participer à un «coup de communication», d'après son Secrétaire général Philippe Martinez.

La CFTC (Confédération française des travailleurs chrétiens), Unsa et le Medef ont, pour leur part, répondu favorablement à l'invitation du président.

monde associatif

Plusieurs acteurs du monde associatif ont répondu à l'invitation d'Emmanuel Macron.

Dans le domaine de l'environnement, on retrouvera notamment France Nature Environnement (FNE), la Fondation pour la Nature et l'Homme (ex-fondation Nicolas Hulot), la ligue de protection des oiseaux (LPO) ou encore WWF-France.

Pour l'action sociale, la Fondation Abbé Pierre, France Assos Santé ou encore l'Union nationale des associations familiales (UNAF) seront présentes.

acteurs de l'économie

Pour représenter le milieu économique et entrepreneurial, seront présentes la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers et de l'artisanat et l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.