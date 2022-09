Jordan Bardella : «Le cancer de l’insécurité est en train de s’étendre sur tout notre territoire»

Invité de Laurence Ferrari dans La Matinale de CNEWS ce jeudi 8 septembre, Jordan Bardella, candidat à la présidence du RN, est revenu sur la multiplication des refus d’obtempérer et l’insécurité en France.

Le candidat à la présidence du Rassemblement national, Jordan Bardella, était l'invité de La Matinale ce mardi. Interrogé sur l'augmentation de la délinquance et notamment des refus d'obtempérer, il a déclaré : «le cancer de l’insécurité est en train de s’étendre sur tout notre territoire».

En effet, pour celui qui assurait l'intérim du parti depuis septembre 2021 après le retrait de Marine Le Pen, «le pays est en train de basculer».

Au micro de Laurence Ferrari, Jordan Bardella a tenu a réaffirmé son soutien aux forces de l'ordre : «les policiers sont des pères et des mères de famille, qui font se consentement de mettre tous les jours leur vie en danger dans le pays pour protéger celles des autres».

Il s'est également indigné de la fréquence des agressions à l'égard de ces derniers : «il y a un policier blessé toutes les quinze minutes et un refus d'obtempérer toutes les vingt minutes. Et la police est aujourd'hui devenue une cible pour beaucoup de délinquants, beaucoup de criminels qui sont récidivistes et qui présentent systématiquement le même parcours».

Le 31 août dernier, Jordan Bardella a officialisé sa candidature à la tête du parti dans une lettre aux adhérents postée sur Twitter. «Candidat à cette éminente fonction, je me permets de solliciter votre confiance pour poursuivre le chemin victorieux que nous avons emprunté derrière Marine», avait-il affirmé dans cette lettre de deux pages.

Le fidèle lieutenant de Marine Le Pen fait figure de favori, dans cette course à la présidence qui l'oppose au maire de Perpignan, Louis Aliot.

Pour rappel, cette élection se tiendra du 30 septembre au 3 novembre. Les adhérents voteront en ligne entre les différents candidats, qui ont jusqu’au 9 septembre pour se déclarer et récolter 20 % de parrains membres du conseil national, soit 76 signatures.